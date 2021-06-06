人民网北京6月6日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，芒种时节小麦迎来集中收获，最新农情调度显示，全国已收获小麦9000多万亩，截至5日全国麦收近三成，总体进展顺利。

据悉，随着气温不断升高，主产区小麦迎来集中成熟期。今年全国投入小麦联合收割机超过60万台，机收率将稳定在97%以上。为确保小麦跨区作业顺利进行，目前，各主产区在主干线设立了2000多个接待服务站，来应对农机可能出现的转运不畅、供需失衡等突发情况。

此外，今年农业农村部通过农技推广补助项目主推了100多项实用技术，从品种优选到收获减损，覆盖生产全过程。最新农情调度显示，主产区夏粮增产趋势明显。

在天气方面，中国气象局应急减灾与公共服务司司长王志华说：“广大农户多关注各地气象部门滚动发布的天气预报，可根据天气预报合理安排夏收夏种。预计6月份夏种区气温偏高、降水偏少，有必要适时组织开展人工增雨作业，最大限度减轻或避免不利气象条件的影响。”

鉴于北方冬小麦将陆续进入大范围成熟收获阶段，中国气象局建议各地根据天气和墒情状况，加强麦田后期管理，适时浇灌灌浆水或采取“一喷三防”措施，促进冬小麦充分灌浆。同时加紧收获成熟小麦，防范局地短时强降水、大风和冰雹等强对流天气及高温天气对小麦成熟和收获的不利影响。

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