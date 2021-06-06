人民网北京6月6日电 （杨曦）国家统计局将于6月9日公布5月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI）。近日，多家机构纷纷发布宏观研究报告，对5月份CPI、PPI进行了预测。

机构预测的平均值显示，5月份CPI同比或上涨1.6%，PPI同比或上涨8.2%。国家统计局此前公布的数据显示，2021年4月份，CPI同比上涨0.9%，环比下降0.3%；PPI同比上涨6.8%，环比上涨0.9%。

CPI同比涨幅或继续扩大

十七家机构预测5月份CPI同比涨幅。数据来源：Wind资讯 人民网杨曦制图

据Wind资讯数据显示，十七家机构对5月份CPI的平均预测值为同比上涨1.6%。其中，中信建投给出了上涨2%的最高预测值；光大证券、上海证券、招商证券三家机构的预测值最低，均为同比上涨1.4%。

北京大学国民经济研究中心发布的研报分析，一方面，非食品项受到国际原材料价格上涨和PPI上涨影响，预计价格走高。另一方面，生猪与猪肉价格高位回落，中国畜牧业信息网的数据显示，5月22个省市猪肉与生猪平均价格跌幅较上月进一步增大。根据商务部的监测数据，5月蔬菜价格同比上升4%。综合考虑猪肉和蔬菜价格走势，5月食品项对CPI的影响与4月持平，而非食品价格涨幅将进一步扩大。综合以上因素，预测5月CPI同比上涨 1.5%。

中信证券的研报认为，5月份CPI方面预计仍将维持食品价格向下、非食品价格向上的分化走势，并且受五一假期因素带动，核心CPI有望加快上行，综合而言，预计5月份CPI同比增长1.5%。

“5月份食品价格或形成拖累，而服务业对CPI有拉动作用。受5月淡季影响，加上供应充足，短期猪肉下行压力仍存；从原油价格来看，在需求不超预期、供给逐步增加背景下，5月原油价格预计维持区间震荡；从服务业来看，五一期间假期在对春节形成‘补偿性’出行，消费呈现平稳恢复态势，国内服务业回暖与核心通胀的价格持续修复将继续对CPI起到了拉动作用，但整体消费力度不强，核心CPI回升幅度预计有限。”国金证券分析师段小乐表示。

PPI同比涨幅或进一步上行

十七家机构预测5月份PPI同比涨幅。数据来源：Wind资讯 人民网杨曦制图

据Wind资讯数据显示，十七家机构对5月份PPI的平均预测值为8.2%。其中，国信证券预测5月份PPI同比上涨9%，为最高预测值；银河证券的预测值最低，预计同比上涨6.3%。

段小乐分析，受益于低基数影响，5月份PPI同比或继续上行、环比进一步放缓。大宗商品预计供需缺口将逐步收窄，价格开始震荡走平；但从生活资料来看，存在进一步上行的空间，尤其是当前生产资料的价格已经开始传导至生活资料，上游涨价效应将继续在5月得到体现。

北京大学国民经济研究中心发布的研报预计，5月PPI涨幅或扩大至 7.8%。一方面，近段时间以来，国际大宗商品价格持续高涨，叠加全球经济复苏推动工业品价格增速上行，预计5月生产资料增速或继续上涨。另一方面，2020年4月PPI同比下跌3.1%，2020年5月PPI同比跌幅扩大至3.7%，将对5月PPI构成低基数效应。

中信证券的研报分析，大宗商品价格上行已经引起了政策层面的充分重视，并出台了相关政策平抑过热预期，并通过协调生产扩大供给，五月中下旬国内钢铁企业生产有序加快。综合考虑月均价格变化，预计5月PPI同比或将触及8.6%的高位。

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