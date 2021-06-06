人民网北京6月6日电 （申佳平）今日，在我国5G商用牌照发放迎来两周年之际，IMT-2030（6G）推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，未来6G业务将形成沉浸式云XR、全息通信、感官互联、数字孪生等八大业务应用。

《白皮书》指出，6G在5G基础上，将从服务于人、人与物，进一步拓展到支撑智能体的高效互联，将实现由万物互联到万物智联的跃迁，最终助力人类社会实现“万物智联、数字孪生”美好愿景。

《白皮书》指出，未来6G业务将呈现出沉浸化、智慧化、全域化等新发展趋势，形成的沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等八大业务应用为我们描绘了未来丰富多彩的社会生活场景。

其中，云化XR、全息通信、感官互联、智慧交互等沉浸化业务应用不仅可以为用户带来更加身临其境的极致体验，满足人类多重感官、情感和意识层面的交互需求，还可以广泛应用于娱乐生活、医疗健康、工业生产等领域，助力各行业数字化转型升级。

通信感知、普惠智能、数字孪生等智慧化业务应用借助感知、智能等全新能力，在进一步提升6G通信系统性能的同时，还将助力完成物理世界的数字化，推动人类进入虚拟化的数字孪生世界。

全域覆盖业务借助6G所构建的全球无缝覆盖的空天地一体化网络，将提供更加普遍的服务能力，助力人类的可持续发展。

同时，《白皮书》还提出了当前业界广泛关注的6G十大潜在关键技术方向，包括内生智能的新空口和新型网络架构，增强型无线空口技术、新物理维度无线传输技术、新型频谱使用技术、通信感知一体化技术等新型无线技术，分布式网络架构、算力感知网络、确定性网络、星地一体融合组网、网络内生安全等新型网络技术。

此外，IMT-2030（6G）推进组提出6G将向更高频段扩展，并高效利用低中高全频谱资源。其中，低频段频谱仍将是6G发展的战略性资源，毫米波将在6G时代发挥更重要作用，而太赫兹等更高频段将重点满足特定场景的短距离大容量需求。

在卫星等非地面通信与蜂窝网络的关系方面，IMT-2030（6G）推进组认为，未来的6G网络仍将以地面蜂窝网络为基础，卫星、无人机、空中平台等多种非地面通信在实现空天地一体化无缝覆盖方面发挥重要作用。

据了解，2019年6月，IMT-2030（6G）推进组在工业和信息化部指导下，由中国信息通信研究院牵头成立。其汇聚产学研用各方面力量，全面布局6G愿景需求、关键技术、频谱规划、标准研制，推动国际交流与合作。

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