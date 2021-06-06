人民网北京6月6日电 （记者车柯蒙）近日，由微位科技主持，中国科学院大学、中国电信和广东省电子商务认证有限公司参与的国家标准研究项目《基于密码令牌的可信通信服务技术规范》通过项目验收，验收会议在中国科学院大学北京玉泉路园区召开。

记者了解到，《基于密码令牌的可信通信服务技术规范》是全国信安标委在2020年立项的国家标准研究项目，项目研究了国内外电话通信防骚扰防诈骗领域的技术方案和相关标准，提出了一种利用密码令牌实现电话呼叫端到端的可信身份验证和显示的方案，可为解决通信身份仿冒问题，遏制电信网络诈骗高发态势提供一种正向解决途径。

作为此研究项目的延续，中国科学院大学作为牵头单位，中国电信作为参与研究单位和项目应用推广牵头单位，联合中国移动、华为、小米、OPPO、三星以及微位科技等，于2021年共同申报了“基于密码令牌的主叫可信身份鉴别技术规范”的国家标准立项申请，该标准拟规范基于密码令牌的，在通信中传输、验证和显示主叫用户可信身份的技术，可用于指导传输、验证和显示主要用户可信身份的终端和服务系统的设计、生产和测试。

作为应用牵头推广单位，中国电信联合微位科技搭建系统平台，在天翼一号手机等10款手机以及固定话机中部署了可信通信软件，完成了实验验证，证明了方案的可行性和效果。

防骚扰防诈骗是当前社会面临的重要难题。据介绍，“可信通信”从技术角度解决通信诈骗中主叫身份仿冒问题，特别是针对宣称对方是公检法、教育招生、银行保险等人员的通话行为，能够很好的验证对方身份，杜绝仿冒欺诈行为。据了解，该标准利用了我国现有的可信体系基础，拓展了我国的可信体系的应用领域。该标准以我国安全的密码算法为基础，针对开放的互联网架构，为目前以及未来互联网化的语音、视频以及会议通信提供可信保障，能抵制基于人工智能的语音视频假冒带来的通信安全威胁。与此同时，该标准利用终端的密码能力实现终端到终端的身份鉴别。端到端的鉴别方案对预防假基站、阻止恶意运营商等有较强的优势，对服务漫游到国外的我国公民仍旧可以提供可靠的可信通信保护。

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