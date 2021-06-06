2021年度生态环境特邀观察员在活动现场接受聘书。人民网记者 余璐摄

人民网西宁6月6日电 （记者余璐）为推进生态环境宣传工作创新，主动团结社会各方面力量，巩固和发展生态环境社会宣传统一战线，6月5日，生态环境部在六五环境日国家主场活动现场，聘任了2021年度生态环境特邀观察员。

中国科学院院士、保护生物学家魏辅文；国家体育总局自行车击剑运动管理中心原副主任许海峰；中央广播电视总台体育青少节目中心主持人鞠萍；清华大学能源环境经济研究所教授、所长张希良；青海省摄影家协会副主席葛玉修等10人被聘任为2021年度生态环境特邀观察员。

鞠萍在接受人民网记者采访时表示，担任生态环境特邀观察员深感使命光荣，在履职期间，一方面要宣传好“绿水青山就是青山银山”的理念，另一方面，要做绿色生活方式的倡导者，呼吁身边的人做生态环境保护的行动者。多走进社区、走进校园，让孩子和家长们都能从身边的小事做起，共建和谐的美丽家园。

葛玉修对记者表示，当选生态环境特邀观察员，是一份荣誉也是一份责任。今后将把生态环保的理念传播到自己所去的每一个地方，让更多人投身到环保事业当中，齐心协力让天更蓝、水更清，让鸟儿自由飞翔，让野生动物自由地奔跑。同时，将继续用镜头记录生态环境带来的美好变化，讲好美丽中国故事，让人们领会到生态大美，让良好生态成为人们幸福生活的增长点。

据了解，今年聘任的生态环境特邀观察员是继2019年、2020年之后聘任的第三批特邀观察员。履职期间，观察员们将对生态环境的变化和生态环保事业的发展进行观察评价、提出意见建议，为美丽中国建设积极助力。

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