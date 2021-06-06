人民网北京6月6日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监管总局获悉，日前，市场监管总局组织开展了电动自行车头盔产品质量安全风险监测，并针对出现的问题发布了消费提示。

据了解，电动自行车头盔，指供电动自行车驾乘人员佩戴的头部装具，主要由壳体、缓冲层、佩戴装置等组成。电动自行车头盔的关键部件存在质量问题或使用不当时，有可能导致电动自行车事故中头盔无法保护头部，造成严重的人身伤害。

日前，针对电动自行车头盔可能存在的质量安全风险，市场监管总局质量监督司组织开展了电动自行车头盔产品质量安全风险监测。

据介绍，此次监测行动共从市场上采集样品60批次，参照国家标准GB 811-2010《摩托车乘员头盔》等相关标准，重点对刚度（横轴）、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能（低温）、头盔耐穿透性能（低温）等4个指标进行了监测。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次监测结果表明，部分电动自行车头盔产品存在缓冲层、壳体、佩戴装置材料质量差或缺少缓冲层等情况，头盔吸收碰撞能量性能较差，受冲击时易产生裂口；佩戴装置强度不足，易造成头盔脱离；头盔耐穿透性能较差，易被尖锐物体刺穿；刚度不足，整体抵抗碾压能力较差。一旦发生碰撞事故，易造成头盔脱落、破裂或吸能不充分现象，难以有效保护电动自行车驾乘人员的头部，存在安全隐患。

针对监测中电动自行车头盔产品出现的问题，市场监管总局发布了消费提示，提醒广大消费者，在选购和使用电动自行车头盔产品时，要注意以下几点：一是不要购买无生产企业、执行标准等信息的产品。

二是不要购买只有腾空塑料件结构的头盔，或头盔壳体之外带有突出部件的产品。

三是不要购买头盔系带宽度过窄、系带锁扣材质过软的产品。

四是使用头盔时应佩戴和自己头型大小相当的头盔，系紧系带，避免头盔脱离头部失去保护作用。

五是要注意头盔的存放环境和使用寿命。日常存放时尽量放置在阴凉通风处，避免阳光直射和接触酸、碱、有机溶剂。塑料头盔使用时间不宜超过3年，碳纤维头盔使用时间不宜超过5年。

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