人民网西宁6月6日电 （记者余璐）6月5日，由生态环境部、中央文明办、青海省人民政府联合举办的六五环境日国家主场活动在西宁举行。

今年六五环境日的主题是“人与自然和谐共生”，旨在进一步提升全社会生态文明意识，促进全社会形成自觉行动，为深入打好污染防治攻坚战，坚定不移推动高质量发展，努力建设人与自然和谐共生的现代化凝聚共识、汇聚力量。

活动在宛转悠扬的六五环境日主题曲《让中国更美丽》中拉开帷幕。

生态环境部部长黄润秋发表主旨讲话。他指出，“十四五”时期我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，面对新形势新任务新要求，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，保持战略定力，把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，加快推动形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强生态系统保护和修复监管，推动生态文明建设取得新进步。

中宣部副部长傅华代表中央文明办向青海省举办国家主场活动表示热烈祝贺，向致力于生态文明建设、投身生态环境志愿服务的先进典型致以崇高敬意。傅华表示，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，关系各行各业、千家万户。要坚持政治引领、统筹协作，汇聚各地各部门的合力，持续打造生态文明建设品牌项目，引导动员全社会广泛参与。要坚持多措并举，加大典型宣传力度，扶持生态文化产业发展，开展生态文化基础理论和实践问题研究，讲好新时代生态环境保护“中国故事”。

青海省委书记、省人大常委会主任王建军在致辞中谈到，主场活动在青海举办，充分体现了国家对青海的信任和厚爱。青海将以举办主场活动为重大契机，扎实推进青海国际生态文明高地和世界级盐湖产业基地、国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地建设，用实际行动放大主场活动成果，讲好坚定不移做“中华水塔”守护人的故事，传播好让绿水青山永远成为青海的优势和骄傲的声音，为建设美丽中国作出青海贡献。

青海省委副书记、省长信长星表示，近年来，生态保护优先已成为青海全省上下的共同价值追求，高原大地处处呈现人与自然和谐共生的良好态势。青海将始终把生态文明建设作为“国之大者”摆在首位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，站在人与自然和谐共生的高度来谋划经济社会发展，与时俱进深化“三个最大”省情认识，紧扣打造全国乃至国际生态文明高地目标，加快推进国家公园示范省建设，全力打造具有青海特色的国家公园集群，更好地向世人展示“国家公园省、大美青海情”美好形象。

活动现场播放了2021年六五环境日主题宣传片、国家主场宣传片，揭晓了2021年“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划先进典型宣传推选活动百名最美生态环保志愿者、十佳公众参与案例、十佳环保设施开放单位名单，并向10名2021年生态环境特邀观察员颁授聘书。

活动现场还展示了联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）举办地云南省六五环境日宣传活动和青海湖裸鲤增殖放流暨“保护青海湖，我是志愿者”公益宣传活动情况。

记者了解到，2022年六五环境日国家主场活动将在辽宁举办。

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