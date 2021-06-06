人民网北京6月6日电 （栗翘楚）日前，人民网财经从工信部获悉，“十三五”时期，工信部把工业节能监察作为推进工业绿色高质量发展的重要工作抓手，首次在全国范围统一组织开展国家重大工业专项节能监察，累计监察工业企业23470家。其中，违规企业比重由2016年的10.3%下降至2020年的2.9%，钢铁、石化化工、建材、有色、轻工行业强制性能耗限额标准限定值达标率分别达到92%、97%、96%、96%、97%。

工信部节能司数据显示，与2015年相比，2020年规模以上企业吨钢、吨水泥熟料、吨乙烯、吨合成氨、吨纸和纸板综合能耗分别下降3.7%、3.6%、2.0%、5.0%和9.4%。工业节能监察持续传递正向压力，倒逼企业淘汰落后技术工艺，加快实施节能技术改造。

据了解，“十三五”时期，工信部在贯彻落实强制性节能标准，有力推进工业节能和能效提升；创新政策机制和工作模式，不断提升节能监察效能；坚持节能监察和节能诊断双轮驱动，加快推广节能工艺技术装备；拓宽监察范围，不断提高重点用能设备和数据中心能效水平等方面发力，督促工业企业依法依规合理用能，促进工业能效提升，取得积极成效。

“十三五”时期，工信部落实差别电价政策，对钢铁、水泥、电解铝行业3914家企业实施阶梯电价政策专项监察，查出违规企业200余家，配合价格主管部门对违规企业征收惩罚性电费，运用价格手段，倒逼企业实施节能改造。各地区积极创新工作模式，提升节能监察效能。

工信部不仅强化节能监察，还组织第三方机构提供公益性节能诊断服务，累计组织400余家机构为全国1.4万家企业提供节能诊断服务，提出节能改造措施建议2.5万项，帮助企业查找问题，挖掘节能潜力。

此外，工信部实施电机系统、电子窑炉等重点用能设备能效提升专项监察，“十三五”时期，查出低效电机约15万台，低效变压器约6.2万台。河北、内蒙古等地设立违规设备台账督促企业限期淘汰。聚焦能源消费增长较快的数据中心等新兴领域，查出存在能源计量器具配备不齐等违规问题的数据中心50家。

据了解，“十三五”时期，工信部全面推动工业节能监察，推动工业能效持续提升。规模以上企业单位工业增加值能耗同比下降约16%，实现了经济效益和环境效益的双赢，为完成全社会节能目标和加快生态文明建设作出了积极贡献。

下一步，工信部将坚决落实党中央、国务院碳达峰碳中和目标要求，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，持续开展工业节能监察，加强人员培训和机构能力建设，综合运用节能监察执法、节能诊断服务、节能技术推广、能效对标达标等手段，推动工业节能和能效提升，促进工业绿色高质量发展。

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