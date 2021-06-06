人民网北京6月6日电 （初梓瑞）据农业农村部消息，6月5日，农业农村部在湖北省监利市组织开展长江江豚迁地保护活动和长江江豚保护工作研讨会。会议介绍，6头长江江豚迁入了何王庙长江江豚省级自然保护区迁地水域。今年，农业农村部组织实施长江江豚迁地保护行动，在做好修复栖息地和完善就地保护的同时，扩大了迁地保护规模，增加科学研究平台，提升科普宣教能力。

长江江豚是水生生物保护的旗舰物种，种群极度濒危，仅约1000余头。与会代表分析了长江江豚保护工作现状及面临的问题，探讨了下一步工作方向。

与会代表建议，修复长江江豚栖息生境，探索长江船舶限速限航管理；建立长江江豚应急救护机制，加强江豚巡护员的技能培训；加强保护区能力建设，提升现有保护水域养护水平；继续组织开展迁地保护群体普查工作，推进适宜迁地水域的评估和论证，动员地方政府支持迁地保护工作；将新的技术应用到江豚保护工作中，借助海洋馆搭建高校和科研院所共同参与的人工繁育保护研究平台；讲好长江江豚保护的中国故事，做好科普宣教，吸引社会公众参与保护工作。

农业农村部相关负责人指出，下一步，农业农村部将吸收与会代表建议，细化保护工作方案，推进长江江豚保护工作。

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