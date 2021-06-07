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财经短波：《2021中国私人财富报告》发布

2021年06月07日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动开展

本报电  近日，国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”等3大类主题活动12项行动措施，切实为纳税人缴费人办实事。“春雨润苗”行动以推进减税降费、落实和优化对小微企业和个体工商户的减税降费政策为抓手，通过部门间紧密协作、发挥合力，让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微企业，帮助市场主体增强活力。

（王  观）  

《2021中国私人财富报告》发布

本报电  近日，招商银行和贝恩公司联合发布《2021中国私人财富报告》。报告指出，2020年，中国个人可投资资产总规模达241万亿元人民币。2021年，中国高净值人群结构更加丰富多元，伴随着互联网、新能源等新经济、新行业迅猛发展，股权增值效应助推年轻高净值人群增加，40岁以下高净值人群占比升至42%。中国高净值人群关注医疗健康、税务法律咨询等，同时开始追求线上化、智能化的全流程数字体验，希望通过一站式服务实现资产多元配置。

（欧阳洁）  

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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