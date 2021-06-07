小麦育种取得重要突破

本报电 日前，小麦“藏粮于技”重大科研任务现场考察暨小麦—冰草创新种质田间展示会在河南省新乡市举办。这场展示会由中国农业科学院作物科学研究所组织召开，对李立会研究员团队首次利用冰草属优异基因改良小麦，创制出具有自主知识产权的核心材料，进行了现场考察和研讨。团队经过30多年不懈努力，创制出具有多花多实、综合抗病性优等特点的小麦—冰草新品系，比对照品种增产近15%。这项成果是我国小麦种业原始创新的集中体现，为解决我国种源难题提供了有力科技支撑。

（蒋建科）

产学研结合打造数字农场

本报电 自动驾驶，主动转弯，不跑偏，不遗漏……近日，在浙江省宁波慈溪正大农场一期500亩无人农场水稻（小麦）核心示范基地，中国工程院院士罗锡文密切关注着无人驾驶收割机收割小麦的每一个动作。据罗锡文院士介绍，慈溪正大无人农场是华东地区首个也是目前最大的一个无人农场，集成了水稻（小麦）无人农场安全、感知和决策规划等关键技术及装备，通过产学研结合，将5G、人工智能与农机有机融合，可实现耕、种、管、收全流程少人、无人化操作和不间断自主作业，节本增收。据悉，慈溪作为全国数字乡村首批试点地区，正进行数字农场智能化、无人化发展探索

（邵 滢）

专家献策虚拟现实制造业发展

本报电 山东省虚拟现实制造业创新中心专家委员会日前在北京举办专题会议。会上中国工程院院士赵沁平、李伯虎、邓中翰、戴琼海、凌文等专家围绕全产业链协同发展、虚拟现实标准体系建设、创新人才队伍建设等展开研讨。山东省虚拟现实制造业创新中心旨在推动“产、学、研、用”一体化发展，完善虚拟现实产业链条，提升我国虚拟现实产业的竞争力。目前中心已与国内知名院校和企业合作，在关键共性技术研发方面授权专利超270项。

（阎冰洁）

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)