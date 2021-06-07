张 旭 赵永新

“我们既是联想全球最大的个人电脑生产基地，也是集团的碳减排标杆。”指着穿梭运行的流水线，联想集团合肥基地负责人柏鹏自豪地告诉记者，工厂每年生产3000多万台笔记本电脑，占全球笔记本电脑总产量的1/8。

柏鹏介绍：“这里平均每天处理5000多笔订单，其中80%都是单笔小于5台的个性化定制产品，生产具有高度复杂性。为实现最大限度的减排，我们应用了联想自主研发的先进生产调度系统，通过提高生产效率、减少生产线闲置等方式，每年节省超过2696兆瓦时的电力，可减少2000多吨二氧化碳的排放，相当于每年种11万棵树。”

“作为改革开放后成长起来的高科技企业，依靠科技创新推动节能减排是联想重要的社会责任。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，公司把硬科技和软服务相结合，在通过自身减排大力带动产业链上下游供应商共同减少对环境的影响的同时，积极对外输出技术、服务与解决方案，助力相关行业实现绿色低碳转型。

随着数字经济的快速发展，近年来数据中心的数量和规模快速增加，由此带来的能耗激增问题也备受关注。根据《中国“新基建”发展研究报告》，到2025年，全球数据中心占全球能耗的最大份额将高达33%。在国内，全国数据中心的耗电量已经连续8年以超过12%的速度增长，未来占社会总用电量的比例将持续增长。如何通过技术创新降低冷却耗能、推进数据中心低碳运转？经过多年攻关，联想旗下的基础设施方案业务集团自主研发了温水水冷技术为代表的“硬”技术。该技术通过减少对空调和散热器的需求，可节约40%以上的能耗成本，能源再利用效率业界第一。

与此同时，联想致力于通过完整技术架构，对外输出服务和解决方案，为实体经济的低碳转型升级赋能。以软件和服务解决方案为代表，联想正在为传统企业的低碳转型注入绿色动力。过去几年中，联想已经为近200个大型企业提供了智能化转型服务。其中，联想智慧光伏项目年发电量可达390万千瓦时，每年将减少约1560吨煤炭的消耗，减少3900吨碳排放量，相当于植树约21万棵；集团为能源行业打造的预测性维护方案，通过工业互联网和其他技术实现远程感知设备状态，帮助企业优化日常巡检，将其运维成本下降了5%。

“我们力争到2030年，实现公司运营性直接及间接碳排放减少50%、部分价值链的碳排放强度降低25%。”杨元庆表示，目前联想还在积极评估，力争2050年达成温室气体净零排放，为我国碳减排和全球控温作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)