周 琳 马春阳 钱箐旎

原标题：A股优胜劣汰良性局面加速形成

新一轮退市制度的威力正在显现。6月2日，*ST北讯、*ST斯太以及天翔环境3家公司被终止上市。作为退市新规首个执行年度，今年已有13家公司完成退市。交易类强制退市和财务类强制退市增多的现象充分说明，A股市场优胜劣汰的良性局面加速形成。

退市新规显威力

完善的退市制度是股市的“净化器”和“稳定器”。2020年11月2日，《健全上市公司退市机制实施方案》获审议通过，沪深交易所也于2020年12月31日发布实施新修订的退市制度。

与过去相比，退市新规设置了财务类红线、交易类红线、规范类红线、重大违法类红线，退市标准更具可执行性、包容性，退市流程大幅简化。其中，组合类财务指标替代单一财务指标，“面值退市”指标改为“1元退市”指标，取消交易类退市情形的退市整理期设置等。

自1999年以来，A股共有80家公司被强制退市，平均每年不足4家，而同期年均IPO公司数为157家。在新股发行核准制下，“壳资源”稀缺，“保壳”动机使退市过程反复，市场出清效率低下，助长投机风气。

退市新规实施以来，A股多元化退市渠道更加畅通，“僵尸企业”加速出清。今年以来已有13家公司完成退市，具体看，有5家公司触及财务类退市指标，7家触及面值退市指标，1家被“吸收合并”而退市。在新一轮退市制度发挥效力以及严监管形势下，A股“不死鸟”公司、“久拖不退”、花样“保壳”等退市难题正得到有效缓解。

“新一轮退市制度落地以来，最大的亮点是强调‘1元退市’情况，市场炒壳、保壳的情况更少。”申万宏源证券首席市场专家桂浩明认为，新规出台后对业绩差、勉强维持生存的公司形成压力，未来这类公司将由市场选择来决定去留。与财务指标退市、公司经营违规行为退市相比，“1元退市”带有投资者主观判断特点。今年以来，“1元退市”公司的占比增大。从目前情况看，更多投资者从市场长期发展角度看对新退市制度日趋认可。

中航基金首席投资官邓海清表示，新一轮退市制度极大缓解了A股市场退市难的“肠梗阻”，有利于清退劣质企业，提高上市公司质量，促进股市新陈代谢和长期健康发展。为接下来注册制的全面推行做准备，也可震慑上市公司，激励上市公司规范经营和管理，改善盈利状况。

配套制度要跟上

退市新规带来的变化显而易见，但“应退尽退”并不意味着“一退了之”，需要市场各方形成合力，强化对违法违规行为的立体化追责，切实保障投资者合法权益。

中原证券首席经济学家邓淑斌表示，除了退市制度之外，目前提升资本市场资源配置效率主要体现在“资本市场体系建设”“投资者引导”两方面。既要完善多层次资本市场，又要通过注册制改革放宽准入渠道、提升上市公司质量，还要注重对于投资者的引导，减少市场非理性因素。

邓淑斌认为，在构建多层次资本市场上，要注重“层次明晰”，对于创业板、科创板等场内市场注重企业定位、服务制度的差异化，只有形成明晰的市场定位，投资人与企业间的资金融通才更有效率。不能只关注构建“池子”，还要注重“引流”，让市场活跃起来，才能真正更好服务实体经济。还要完善股权投资机构的退出机制，切实保护投资人利益，让“池子”的流动性更充足。

以完善的审计制度为代表的信息披露制度也很重要。在被业界称为“史上最严年报审计”的2020年年报审计过程中，被实施退市风险警示的上市公司增加约30家，审计机构功能得到较好发挥。

粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示，常态化退市机制落地需要资本市场中其他制度的完善与配合，还需要相应配套的法律保障。退市不是一退了之，尤其是存在财务造假等重大违法违规行为的，相应责任人应承担法律责任。

“新证券法的发布实施、信息披露制度的规范等都是对资本市场生态系统的完善，也是对常态化退市机制的有效支持。只有真正做到市场‘有进有出、优胜劣汰’，上市公司的质量才会得到保障，投资者利益才会受到保护，才能推动金融市场繁荣发展。”川财证券首席经济学家陈雳说。

桂浩明表示，除了面值退市之外，未来还可引入交易状况等指标退市，对流动性一直不佳、鲜有人问津的“仙股”公司形成退市压力。又如，未来可引入换手率等相对量指标来完善退市制度。

主体责任需分清

上市公司是实体经济的“基本盘”，完善退市制度也好，修改信息披露制度和新股发行制度也罢，根本目的是提高上市公司质量。

上市公司的优劣交由投资者判断，而提高上市公司质量，上市公司必须承担起主体责任。深圳证券交易所理事长王建军认为，提高上市公司质量首先要求公司自身不作假，不做假账、不说假话，给投资者一个真实的上市公司；其次，不越界，守底线、负责任，做守法合规、诚实守信的上市公司；再次，重回报，管理好企业，回报好投资者，做受人尊敬的上市公司；最后，抓主业，不盲目扩张、不粗放发展，做科学治理、稳健经营的上市公司。

遵纪守法是上市公司健康发展的最低标准之一。诺亚控股集团首席经济学家夏春认为，在注册制下，上市公司“宽进宽出”，重要的不是退市数量，不能理解为“退市公司越多越好”，更应关注的是上市公司质量。从法律制度看，上市公司自身除了遵守资本市场各项规章制度之外，还要严格遵守新证券法和刑法修正案。

夏春认为，部分上市公司侵害中小股东利益的具体形式虽然多种多样，但大多还是反映在信息披露违规，特别是财务造假方面。2020年通过的刑法修正案，与新证券法相衔接，大幅提高了欺诈发行、信息披露造假、提供虚假证明文件和操纵市场等四类证券期货犯罪的刑事惩戒力度，强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究，压实保荐人等中介机构的“看门人”职责等，为上市公司退市后的投资者赔偿等举措带来更多法律依据。

(责编：赵超、吕骞)