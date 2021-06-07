人民网记者 车柯蒙

“公司日常申报财行税主要涉及多个税种，此前需要填写多张申报表，差不多要大半天时间。合并申报后，很快就申报结束。”6月1日上午，新疆一家公司财务人员杨冬一次性合并完成多个税种的申报。当天，各地全面推行财产和行为税十个税种合并纳税申报，这是税务部门进一步深化“放管服”改革的又一创新举措。

近年来，税务部门着力推进“放管服”改革，努力打造负担更轻、办税更快、服务更好、环境更优的税收营商环境，为经济社会高质量发展打下坚实基础。

减负担降成本 税收红利为市场主体发展添底气

“今年国家把研发费用加计扣除比例提高到100%，对于我们制造业企业来说是重大利好，仅上半年便可享受企业所得税减免2.3亿元。”青岛一家制造业公司的财务经理李佳介绍，新政策实行后，青岛经济技术开发区税务局第一时间通过上门辅导、视频连线等方式帮助企业了解最新政策，及时解决个性化涉税问题，增添了企业转型升级的信心和决心。

今年6月初，在河南中联重科开封工业园内，数十台新型智能化小麦收割机及服务车辆缓缓驶出，奔向麦收一线。河南中联重科智能农机有限责任公司财务部长谢进告诉记者：“三夏来临之际，税务部门多次进行政策辅导，安排专人指导企业计算确定应退留抵税额，并积极协调各有关部门简化手续和流程。目前，已收到留抵退税款过亿元。”

在成都，一家从事汽车排气管个性化改装及相关零配件销售的小规模纳税人企业的负责人陈天剑告诉记者，因看到税务部门提示本月增值税和附加税又可以减免的消息，对经营更有信心了。据了解，今年税务部门形成针对小微企业等不同纳税人缴费人的政策包，分批次“一对一”精准推送，实现40批次税费优惠政策直达快享，已惠及全国纳税人缴费人4.2亿人次。

记者从税务总局获悉，“十三五”时期，我国税务行政审批事项减少93%，纳税人报税资料压减50%。党的十八大以来至去年底，全国新办涉税市场主体累计7989万户，年均增加近千万户，为中国经济平稳健康发展并提高在世界经济增量中的占比作出了积极贡献。

“如今，‘以人民为中心’的税收发展理念渗透到税收管理服务的方方面面，为市场主体高质量发展带来有力支撑”，西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强说。

创新服务举措 税惠春风便民惠企

“公司刚购入一批生产线，税务部门的互动平台就发来关于设备器具一次性扣除政策继续沿用的文件。”近日，厦门一家公司的财务总监林新雄为上线不久的“厦门税务互动交流”平台点赞。作为厦门税务今年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”的亮点举措，该平台不仅实现了税务端到企业手机端的精准消息推送，还能通过大数据分析，为企业精准“打标签”，“一企一方案”推送税收优惠政策。

近年来，税务部门通过“年年递进升级、线上线下并举、内外协同发力”，不断提升税费服务质效。连续8年开展“便民办税春风行动”，累计推出49类418条创新服务举措；推行“非接触式”办税缴费，近90%的涉税事项、99%的纳税申报可网上办理。

在全国各地，税务部门邀请企业办税人员、专家学者和媒体记者等担任“税费服务体验师”，走进办税服务大厅，零距离感受办税缴费新变化，并就进一步提升纳税缴费服务提出建议。

北京市税务局打破以往领导干部坐在机关找问题的工作模式，让“一把手”“走流程、坐窗口、跟执法”，以市场主体和一线工作人员身份亲身体验办税缴费堵点、难点，将企业群众办事难的“问题清单”，转变为服务高效、体验顺畅的“满意清单”。

在广东，随着税务部门加大推行“非接触式”办税缴费服务，纳税人缴费人通过微信小程序进入“粤税通”掌上税务局，即可实现286项常办涉税费业务的“指尖办理”。

精准监管严执法 税收营商环境再优化

近年来，依托大数据分析和智能监控预警，税务部门持续深化“双随机、一公开”，构建“信用+风险”新型动态监管机制，对高信用低风险的无事不扰，对低信用高风险的分类应对，对经济运行中的新业态新情况新问题跟进监管，对群众反映强烈的偷逃税多发行业和领域依法严查，对“假企业”“假出口”“假申报”露头就打。

税务部门创新运用信息化战法、强化部门协作，重点关注虚开骗税违法犯罪活动高发区域、领域及行业，成功查办了一系列大案要案，有力震慑了涉税违法犯罪团伙，税收营商环境持续优化。

自2018年8月税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动以来，全国已查处虚开骗税企业37.83万户，4969名犯罪嫌疑人主动投案自首，有效遏制了虚开骗税的猖獗势头，进一步优化了公平公正的税收营商环境。

“近年来，国家税务总局狠抓‘放管服’改革，税费服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性取得长足进展，社会满意度不断提高，社会各界对此给予了充分肯定。”北京国家会计学院教授李旭红表示。

营商环境是市场主体生存发展的土壤，没有最好，只有更好。国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将认真贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革系列部署，结合党史学习教育及落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，持续打造市场化法治化国际化营商环境，着力培育和激发市场主体活力，为实现高质量发展贡献税务力量。

(责编：赵超、吕骞)