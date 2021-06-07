人民网北京6月7日电 （记者夏晓伦）记者从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》（以下简称《方案》），明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

当前，随着各行业数字化转型升级进度加快，特别是5G、人工智能、物联网等新技术的快速普及应用，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算、传输和应用的需求大幅提升，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施。

对此，国家发展改革委高技术司主要负责人表示，全国一体化算力网络国家枢纽节点，是作为我国算力网络的骨干连接点。“传统上，我国通信网络主要围绕人口聚集程度进行建设，网络节点普遍集中于北上广等一线城市。数据中心对网络依赖性强，随之集中于城市部署。”该负责人说。

该负责人坦言，近年来，随着数据中心规模快速扩张，对土地供应、能源保障、气候条件等提出了更高要求，现有城市资源，特别是东部一线城市资源，已难以满足持续发展要求，需尽快转变以网为中心的发展模式，围绕数据中心重构网络格局。

在此背景下，《方案》要求，统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点（以下简称“国家枢纽节点”），发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。

同时，加强云算力服务、数据流通、数据应用、安全保障等方面的探索实践，发挥示范和带动作用。国家枢纽节点以外的地区，统筹省内数据中心规划布局，与国家枢纽节点加强衔接，参与国家和省之间算力级联调度，开展算力与算法、数据、应用资源的一体化协同创新。

下一步，如何更好推动《方案》落地实施？上述负责人表示将重点推进以下4方面工作：

一是加大工作统筹。国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门将加强工作统筹力度，推动各枢纽节点尽快建立健全工作协调推进机制，明确责任部门，细化时间表、路线图。指导各枢纽节点编制建设方案，组织专家对拟开展的相关政策举措进行评估论证，确保政策可操作、可落地。

二是加大政策协同。推动相关政策试点、工程试点优先在国家枢纽节点实施。将加强网络、能源等方面的政策支持力度，重点围绕国家枢纽节点布局新型互联网交换中心、互联网骨干直连点等网络设施，积极协调安排能耗指标予以适当支持。依托国家政务信息化工程加强对政务大数据中心布局引导，开展国家枢纽节点综合发展质量评估。

三是加大工程支持。组织开展全国一体化大数据中心协同创新体系重大工程项目建设，在绿色节能、算力调度、数据流通、大数据应用、网络和数据安全等领域支持一批基础性、示范性工程，加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。

四是加大宣传推广。持续梳理总结国家枢纽节点典型经验模式，搭建互学互鉴平台，加强成果交流和宣传推广。建立健全制度体系，加强政策供给，为各地区、各行业深化大数据中心体系建设创造更适宜发展环境。

(责编：赵超、高雷)