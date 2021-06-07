原标题：钢结构建筑助推绿色发展

日前，钢铁-钢结构产业融合发展研讨会在北京召开。根据中国钢结构协会统计数据，2020年全行业钢结构加工量为8900万吨，占粗钢产量的8.36%，比2019年加工量增加了12.37%。其中热轧型钢应用占比为17%，远低于钢板使用占比，型钢应用仍需全行业共同努力。与会专家就钢铁-钢结构产业融合发展进行了深入探讨，表示钢铁企业与钢结构设计企业积极对接，产业链上下游企业协同工作，将促进型钢等高效能钢材在建筑、桥梁等多领域中的应用，实现我国钢结构行业高质量发展。

住房和城乡建设部总工程师李如生在致辞中表示，本次会议将对钢结构标准化设计、型钢标准化供给、钢铁-钢结构产业融合发展产生极大推动。积极发展钢结构建筑是住房和城乡建设部近年来的重要工作，是落实“2030碳达峰、2060碳中和”目标的抓手和措施，有助于实现我国建筑业的能源低碳转型。希望业界充分发挥好各自优势，强化创新驱动，政企通力合作，进一步推动建筑业转型升级和高质量发展。

会议期间，围绕“型钢在建筑应用中的瓶颈、钢铁与钢结构产业如何高质量发展、加快钢铁-钢结构产业融合发展”等议题，中国工程院院士、中国钢结构协会会长岳清瑞，中国钢铁工业协会党委副书记姜维，住建部建筑杂志社社长文林峰，全国勘察设计大师、中国建筑标准设计研究院有限公司副总经理郁银泉，中国宝武首席科学家、马钢技术中心型钢研究所所长吴保桥分别作了《钢结构与可持续发展》《中国钢铁工业十四五高质量发展路径》《加快转型创新、推动高质量发展》《强化设计引领、推进全过程标准化理念——装配式住宅设计选型标准简介》《热轧H型钢及其在建筑结构中的应用》等特邀报告。

清华大学教授石永久、北京建筑设计研究院总工程师陈彬磊、中交第一公路勘察设计研究院桥梁院副院长宋松林、中冶建筑研究总院有限公司副总工程师吴耀华、厦门新长城钢构工程有限公司总工程师兰日进、天津源泰德润钢管制造集团有限公司总裁戴超军等分别为本次大会作了《型钢应用探究》《结构设计人眼中的钢》《型钢在公路桥梁中的应用与思考》《热轧H型钢应用现状调研及发展的思考》《热轧H型钢加工制作》《结构钢管的成型方法及应用特点》等主题报告。

本次会议由中国钢铁工业协会与中国钢结构协会共同主办，马鞍山钢铁股份有限公司与中国钢结构协会钢结构设计分会联合承办。来自钢铁企业、设计企业、高校和科研院所的专家、学者200余人参加会议。（记者 马爱平 通讯员 王岳锋）

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