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数字化推动医疗健康产业新变革

2021年06月07日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：数字化推动医疗健康产业新变革

近日，以“健康无处不在——可持续发展的2030时代”为主题的第二届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会在青岛举办。与会专家呼吁，提升基层医疗的诊疗能力，可以确保医疗资源能够得到更有效的利用，并提升高质量药物的可及性。在慢病领域，提升早筛早诊的能力、加强疾病教育、提升疾病意识对于患者的健康管理尤为重要。

“在过去的几十年中，中国政府在公共卫生领域取得了令人瞩目的成就，‘健康中国2030规划’在内的诸多举措以及相关政策陆续出台。”默克中国默克中国医药健康业务董事总经理罗杰仁(Rogier Janssens)通过连线表示。

由于医保费用有限，中国人口基数巨大、患者人群数量众多，如何通过多渠道筹资、多样化创新支付模式提升药物的可负担性，成为各方需要着力解决的问题。中国政府近期为建立多渠道医疗保障体系做出了巨大努力，医疗保险改革和保险市场的开放对于减轻患者的经济负担发挥了重要作用。同时，我国也正在积极探索多渠道多层次创新支付方式，特别是以商业保险作为有力补充实现对高质量创新药的支付力，实现完善多层次医疗保障体系的目标，提升患者用药的可及性。

“比如，数字化带来的机遇不仅在于它能够帮助建立一个更高效的药品流通体系，更在于它能够推动从‘以治疗为中心’向‘以健康管理为中心’的理念转变。这也是医疗健康行业未来的发展趋势。”罗杰仁说。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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