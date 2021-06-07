记者 王媛媛

“白名单是基于公司治理、合规风控有效性评价产生，预计对券商加强公司治理、落实合规风控主体责任发挥正向激励作用，倒逼证券行业整体健康发展。”

近日，证监会公布首批证券公司白名单，中信证券等29家证券公司拿到“入场券”，引发持续热议。

规模大小、行业评级并不是此次入选白名单的决定因素，部分知名大型券商或因近期风控不合要求未能入选，部分规模较小但合规风控良好的券商亦有入围。白名单出炉后迅速在行业刷屏，逾20家券商非银分析师扎堆分析解读。

根据监管要求，开展创新试点业务的公司须从白名单中产生。分析人士预计，白名单对基金投顾业务申请或影响不大。而白名单自此进入历史舞台，将直接促使各家券商更加注重提升合规风控水平，这也与注册制背景之下对券商风控要求提高相契合，长期将促进证券行业高质量发展。

首批29家获入场券

据了解，证监会公布的首批证券公司白名单，主要针对证券公司合规风控情况。首批入选券商家数为29家，头部及中小券商皆有入围。

对于入选白名单的券商而言，主要可以享受部分业务手续简化的权利，还有简化部分监管意见书出具流程，不再按既往程序征求派出机构、沪深交易所意见，确认符合法定条件后直接出具监管意见书。这意味着进入白名单的券商在上市和融资方面将更加快速便利。

对于这一券商分类评价的进阶版，大型券商基本入选。但记者注意到，海通证券、广发证券等知名券商未出现在“白名单”上，业界认为多是由于近年来频频涉及业务违规受处罚所致。

中信建投证券分析师赵然认为，证券公司白名单的设置，体现了证监会“不干预”的理念，有利于加强市场在资源配置中的决定性作用，实现分类监管、差异化监管，扶优限劣，为优质证券公司创新发展打开空间。

国泰君安证券非银分析师刘欣琦表示，进入白名单的券商，将会在业务流程、监督管理方面获得诸多便利，将降低证券公司报送成本，提高与监管机构沟通效能，促进行业机构更好发展。

规模大小、行业评级均不是此次白名单的决定因素，部分规模较小但合规风控良好的券商亦有入围。2020年获得AA评级的15家券商有14家入选；32家获得A评级的券商有12家入选；其余入选的3家券商也获得BBB评级。

基金投顾影响或有限

后续证监会将根据证券公司合规风控情况对白名单持续动态调整，逐月公布名单，将符合条件的公司及时纳入，不符合条件的公司及时调出。这意味着，已经拿到“入场券”的券商并非高枕无忧，未进入白名单的依然还有机会入围。

至于白名单与分类评价的区别，华西证券非银分析师认为，二者相关度较高，但又有差异，白名单更注重公司治理与合规风控，同时更加及时反映风险事件。同时，二者更新频率不同，分类评价为年度评选，白名单为月度更新。

其中，令行业较为热议的一点是，根据监管要求，开展创新试点业务的公司须从白名单中产生。白名单之外的券商发展，是否会受到影响？

基金投顾业务作为券商一项创新试点业务，首批试点资格开放给7家券商：国泰君安、申万宏源、中金公司、中信建投、银河证券、华泰证券、国联证券。除了国联证券，其余券商均在此次白名单之列。

目前第二批基金投顾资格申请也已进入答辩阶段。据不完全统计，首批入选白名单的29家券商中，申请第二批投顾试点的券商至少有7家，包括中信证券、招商证券、国信证券、光大证券、安信证券、国金证券、平安证券。

粤开证券研究院副院长康崇利在接受《国际金融报》记者采访时表示，白名单对基金投顾业务申请预计影响不大。其一，目前第二批申请基金投顾试点的券商正在答辩进行中，已有数十家券商启动申请流程，由于部分券商基金投顾业务申请较早，对新规适用性还有待明确。其二，基金投顾业务主要考验证券公司的投资研究和客户营销能力，是目前券商财富管理转型的重要抓手，预计监管层将在合规基础上大力推进基金投顾业务开展，促进行业转型高质量发展。

倒逼行业合规高质发展

“在证券行业转型、业务模式升级背景下，创新业务虽然对于券商短期业绩提升效果不显著，但对于部分券商创新发展或者弯道超车是至关重要的。”康崇利预计，未来各家证券公司将加强合规风控水平，争取进入白名单从而获取创新业务试点机会。

券商白名单出炉，推动部分业务格局生变的同时，还将产生长期深远影响，促使行业将更加重视公司治理及合规风控的高质量发展。

中原证券非银分析师张洋认为，不断完善合规、风险管理体系，提升全面风险管理能力是证券公司抓住全面深化资本市场改革难得的历史机遇，实现证券行业、证券公司高质量发展的根本保障，白名单制度有助于压实证券公司内控合规主体责任，持续推动行业高质量发展。

“白名单将直接关系证券公司未来竞争力的培育，有望夯实券商内控合规主体责任，倒逼行业高质量发展。”华福证券分析师朱飞飞说。

刘欣琦亦认为，白名单是基于公司治理、合规风控有效性评价产生，预计对券商加强公司治理、落实合规风控主体责任发挥正向激励作用，倒逼证券行业整体健康发展。

此外，白名单将推进行业差异化发展。平安证券分析师王维逸表示，一方面，入围券商更符合监管控制风险导向，融资更为简便、优化债务期限结构手段更为灵活，重资本业务发展更具优势；另一方面，入围券商具有创新试点业务资格，有望通过获取业务试点资格形成先发优势，从而形成差异化、特色化发展路径。

(责编：王震、初梓瑞)