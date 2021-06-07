记者 朱灯花

近年来，比特币等加密货币资产交易活跃，交易所和经纪商“瞄准”了业务手续费。

日前，有消息称，富途控股和老虎证券两家公司在上个月的业绩电话会议上披露，它们正在新加坡和美国申请允许当地客户交易数字货币的牌照。

消息是真是假？老虎证券方面对《国际金融报》记者证实了这一消息。富途控股有关人士仅对记者回应称，此为富途海外主体业务，同时开展业务也只针对海外客户。

这对中资券商“走出去”开拓相关业务有何启发？

有业内人士认为，监管风险下，这对中资券商走出去并不构成明显机会。也有专家告诉记者，券商机构作为中介机构，是通过提供经纪业务获取佣金，应该支持其在境外合法合理开展数字货币领域相关业务。

已有券商申请牌照

据媒体报道，富途控股、老虎证券两家互联网券商在今年5月的财报电话会议上披露，他们正在新加坡和美国申请许可，允许当地客户交易数字货币。

老虎证券方面向《国际金融报》记者确认消息属实，“目前，我们确实在申请美国、新加坡等国家相关牌照，希望能够上线数字货币交易以满足用户的多样化投资需求。”

老虎证券方面进一步回应表示，“数字货币还是新生事物，我们会在严格遵守各国监管政策和法规的前提下开展这项业务，如有具体进展时我们将及时披露。我们将仅向海外客户提供加密交易。”

此前，老虎证券首席执行官Tianhua Wu向媒体直言，客户对加密货币非常感兴趣，Coinbase的股票上市吸引了新用户，但用户对首次公开募股（IPO）的整体兴趣比去年有所降温。

进军加密货币领域有什么计划？与Coinbase交易所有何区别？《国际金融报》记者向富途控股方面提出上述问题，相关人士回应称，此为富途海外主体业务，同时开展业务也只针对海外客户。

富途控股一季报显示，富途一季度净增有资产客户数27.3万，中国香港、新加坡及其他海外客户占比超70%。

盯上手续费“肥肉”

比特币、以太坊等加密货币交易的活跃度，关系到手续费的丰厚度。

今年4月14日，美国最大加密货币交易所Coinbase登陆纳斯达克，业内认为这或将推动数字资产交易平台行业下一个“合规化发展”阶段，提高市场对数字资产认可度。

根据Coinbase此前发布的2021年第一季度财务业绩预报，第一季度总收入约18亿美元，约85.8%的收入来自客户交易手续费；约3.5%的收入来自订阅与服务收入，这部分收入主要是客户支付的资产托管费用。截至一季度末，Coinbase平台上在全球拥有5600万用户，平台上的资产预估达2230亿美元，占加密资产市场份额达11.3%。

券商机构也盯上“这块肥肉”。当前，已有券商涉足加密货币交易市场。2018年初，美国在线券商Robinhood在美国推出了比特币和以太坊交易，5月初由于交易量和波动性较大，Robinhood的交易App一度因此瘫痪。据悉，Robinhood已经允许用户买入、卖出和保存加密货币，另外公司最近宣布用户也可以把加密货币转移到其他的钱包工具中。2021年前两个月，其加密货币业务平均每月新增300万客户，而2020年每个月新增的数字货币交易用户为20万人。

此外，据报道，在计划中断三年后，高盛近期正在重新启动其加密货币交易柜台，并计划再次支持比特币期货交易。早在2017年末，高盛（Goldman Sachs）成为华尔街第一家筹备提供加密货币相关产品的最大公司，计划开设提供加密货币服务的平台，但当时因为监管问题而放弃。

对中资券商有何启发

截至当前，除上述两家中国互联网券商机构，暂时没有传出其他中资券商“试水”加密货币交易业务的消息。就中国市场而言，监管层严打比特币挖矿和交易行为，一直禁止金融机构、支付机构提供与虚拟币交易相关的服务。

上述两家券商进军加密货币交易领域的动作，对于其他中资券商“走出去”有何启发？

某资深人士向《国际金融报》记者直言，“进入加密货币交易市场，个人觉得监管风险是最大的风险，这对券商走出去并不构成明显机会。”

“应该支持券商在境外合法合理开展数字货币领域相关业务。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受《国际金融报》记者采访时表示，作为中介机构，券商关注点在于证券交易的成交量，通过经纪业务收取佣金，与数字货币自身价格波动没有关系。因此，只要符合当地法律，券商承接境外市场客户的数字货币交易的金融需求，这是很合理的。

与此同时，盘和林指出，券商在跨国经营中会面临跨区域监管及合规问题，跨区域合规是一项挑战，券商需要处理好。

另外，盘和林建议，在中国金融开放的大背景，中资券商可以尝试“走出去”，去交易密集、交投活跃的领域承揽经纪业务，不局限于数字货币。如今，中资券商面临同质化竞争的问题，出海多元化发展是不错的选择。

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在中国金融开放的大背景，中资券商可以尝试‘走出去’，去交易密集、交投活跃的领域承揽经纪业务，不局限于数字货币。”

(责编：王震、初梓瑞)