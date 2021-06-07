记者 杨紫薇

与其他板块不同的是，科创板允许未盈利企业上市。

2019年，《科创板股票上市规则》明确指出，科创板允许未盈利企业的上市；2020年1月，泽璟制药正式登陆科创板，A股迎来了首家未盈利企业。

那么，截至目前，有多少家亏损企业成功登陆了科创板，它们又有着怎样的特点？

16家企业未盈利

同花顺统计数据显示，截至6月4日收盘，科创板已上市的282家企业中，有16家为未盈利企业，它们分别为奇安信、和辉光电、芯原股份、神州细胞、亿华通、青云科技、天智航、泽璟制药、寒武纪、前沿生物、康希诺、君实生物、百奥泰、沪硅产业、艾力斯以及埃夫特。

从上市日期来看，这些公司大多集中在2020年在科创板上市，最近的一家和辉光电的上市时间是在2021年5月28日。参考6月4日的收盘价，这16家企业的市值共计5628.3亿元，其中总市值最高的为康希诺，市值为995.96亿元。

据悉，科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药这六大行业，它们均属于高新技术产业和战略性新兴产业。

若按照上述行业来划分，据记者不完全统计，这16家企业主要分布在“新一代信息技术”和“生物医药”两大领域，其中处于“新一代信息技术”行业的有8家公司。

《国际金融报》记者注意到，除了上述提到的16家企业之外，IPO时尚未盈利的企业还包括仕佳光子、电气风电、中芯国际和九号公司，而目前这4家公司已实现了盈利。

需要指出的是，在实现盈利前，公司的部分特定人员在相关时间段内不得减持股份。

《科创板上市规则》对股份减持制度作出了安排，其中特别指出“公司上市时未盈利的，在实现盈利前董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自公司上市之日起3个会计年度内不得减持首发前股份；公司实现盈利后，前两款规定的股东可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份”。

有何特点？

这16家企业的特殊之处，是它们目前仍处于亏损的阶段。

2020年1月，泽璟制药正式登陆科创板，A股迎来了史上首家未盈利企业。截至记者发稿，科创板共有16家亏损企业上市。

格菲科创板研究院创始人景奉平曾在接受记者采访时表示，科创板身负着责无旁贷的历史使命，而且在强化信息披露前提下，科创板进一步体现出了A股其他板块无法拥有的包容性。

“随着泽璟制药的成功上市，A股迎来了首家未盈利企业。除了目前已在科创板上市的未盈利企业外，未来科创板还会有更多类似企业的出现。”景奉平认为。

这些企业亏损的原因也各不相同。

如泽璟制药，其2020年收入2711.09万元、净利润则为-3.19亿元，主要系公司尚未大规模开展商业化生产销售。虽然目前未有产品上市，但据公司预计，2023年前后将会由几款产品实现上市销售/有条件的批准上市销售，未来核心产品及其相关适应症的潜在市场整体规模可以达到数百亿级别。

另一家主要提供芯片产品与系统软件解决方案的寒武纪，其营业收入虽然突破了4亿元，但净利润近年来却一直处于负数，这与其高强度的研发投入不无关系。2018年至2020年，公司在研发上投入2.4亿元、5.43亿元、7.68亿元，保持了较快的增长速度。与寒武纪情况类似的，还有因“烧钱”研发导致亏损的生物医药企业百奥泰。

对于上述未盈利的企业，监管层的重点又放在了哪里？

记者统计梳理后发现，相对于其他类型的企业，上交所在问询时更关注企业所处行业情况以及核心投资价值要素、未来的战略目标和布局，以及公司针对未来几年市场和财务预期所制定的管理措施。

例如，奇安信在回复上交所问询函中提到，其所处的网络安全行业“互联网+”和5G战略的背景下发生了巨大变化，而公司已取得先发优势并建立技术壁垒，未来实现盈利高速增长可期，体现了核心的投资价值。

至于如何对此类企业进行估值，某知名会计师事务所合伙人曾对记者表示，“对于未盈利的企业，使用简单的PE推算比较难估计股价，要看其产品的市场前景、竞争对手等众多因素来判断估值。”

记者发现，泽璟制药彼时询价便选取了“市值/研发费用”的计算方式进行估值。此外，有不少未盈利企业在上市申报之时选择了第五套标准，即“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果”。

(责编：王震、初梓瑞)