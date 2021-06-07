曾金华

原标题：助企纾困既靠政策又靠“环境”

在助企纾困中，既要加强落实各项支持政策，又要重视持续深入开展“放管服”改革、优化营商环境，二者应齐头并进。要继续围绕市场主体关切，助企纾困与激发活力并举，为企业持续发展提供有力支撑。

原材料价格上涨、资金紧张、订单不足……很多企业虽然在新冠肺炎疫情冲击下挺了过来，但仍面临不少老困难和新问题。近日召开的全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议要求，继续围绕市场主体关切，有效实施财政、金融、就业等宏观政策，深化“放管服”等重点改革，助力市场主体进一步恢复元气、增强经济发展动力。

可见，在助企纾困中，既要加强落实各项支持政策，又要重视持续深入开展“放管服”改革、优化营商环境，二者应齐头并进。

今年以来，在党中央、国务院对经济工作的一系列部署中，支持市场主体一直是重要内容，通过宏观政策“组合拳”为企业纾困解难。比如，在财政方面，扩大直达资金范围惠企利民，新增减税超过5500亿元；在金融方面，普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划两项直达货币政策工具，延长实施期限到今年底。通过这些强有力的支持措施，企业得以补充能量、轻装上阵，持续恢复发展。

除了相关支持政策，还须为企业创造健康公平的市场环境。如果说一系列支持政策给企业起到“输血”的作用，营商环境则是企业发展需要的空气和土壤。近年来，“放管服”改革深入推进，营商环境持续优化，但仍然存在一些问题亟待解决。

比如，个别地方存在各种乱收费、乱罚款、乱摊派等行为，加重了企业负担；个别拥有优势地位的企业，为抢占市场份额，实施恶意补贴、低价倾销等不正当竞争行为，严重挤压其他市场主体特别是中小企业生存发展空间等。

为此，需要针对市场主体的痛点难点，继续深入推进“放管服”改革，进一步为市场主体放权赋能，减少不当干预，加强公正监管，切实维护公平竞争，优化公共服务。通过建设国际一流营商环境，推动经济社会持续健康发展。

实际上，国务院近日在服务“六稳”“六保”、进一步做好“放管服”改革的有关部署中，就明确了降低就业门槛、健全惠企服务机制、提高投资审批效率、提高便民服务水平、提升事中事后监管效能等举措，这些都需要各地各部门落实落细。比如，减税降费要更好发挥政策红利，必须优化纳税服务、简便征管流程。今年2月份以来，各级税务机关针对纳税人缴费人痛点难点，实施百条便民利民措施，促进了税费优惠政策直达快享。

总之，要继续围绕市场主体关切，助企纾困与激发活力并举，既要落实落细各项支持政策，又要促进发展环境不断优化，为企业持续发展提供有力支撑。

(责编：罗知之、初梓瑞)