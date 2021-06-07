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坚持一把手亲自抓 住建部确定10项“我为群众办实事”重点项目

2021年06月07日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，在广泛调查研究、深入察访民意的基础上，结合住房和城乡建设领域重点工作和群众关切，住房和城乡建设部研究制订“我为群众办实事”实践活动工作方案，确定了加大城镇老旧小区改造力度、在10个城市推广公租房APP、实现住房公积金高频服务事项“跨省通办”、加大物业服务收费信息公开力度、优化城市人居环境、加强乡村建设工匠培养和管理、深入推进生活垃圾分类工作、实施一级注册建筑师和一级注册建造师电子注册证书、加快建设居住社区活动场地、公布通俗易懂的绿色住宅验房方法10项“我为群众办实事”重点项目，着力在解决住房和城乡建设领域人民群众反映强烈的“急难愁盼”问题上下真功、出实招。

住房和城乡建设部相关负责人表示，将把“我为群众办实事”实践活动作为今年一项重要政治任务，坚持一把手亲自抓、负总责，坚持以上率下、上下联动，推动各级住房和城乡建设部门在工作中加强协调配合，形成工作合力；加强督促指导，实行台账管理，定期调度进展，坚持实事求是，力戒形式主义，切实把好事办好、把实事办实；在系统总结“我为群众办实事”实践活动经验做法的基础上，建立完善长效工作机制，推动为群众办实事常态化。

(责编：孙红丽、高雷)

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