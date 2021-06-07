人民网北京6月7日电 （记者李楠桦）据农业农村部消息，6月6日，农业农村部渔业渔政管理局与大连市人民政府在黄海海域联合举办全国“放鱼日”主会场活动，放流三疣梭子蟹、褐牙鲆、许氏平鲉等重要经济物种150余万尾。

据了解，当日，全国“放鱼日”水生生物增殖放流活动在各地同步举行，全国各地共举办增殖放流200余场，放流各类水生生物苗种近30亿尾。

以湖南省为例，该日湖南省总共向天然水域投放鱼苗鱼种1.35亿尾，全年计划放流鱼种及亲本6.26亿尾（粒）以上，主要放流“四大家鱼”、银鱼卵等经济物种及大鲵、胭脂鱼、背瘤丽蚌等珍稀物种。

据湖南省农业农村厅相关负责人介绍，从2021年1月1日零时起，湖南省长江湖南段、洞庭湖、湘资沅澧“四水”干流等水域将全面实行“十年禁渔”。

农业农村部表示，近年来，各级渔业主管部门把水生生物保护摆在突出位置，大力开展水生生物增殖放流，强化珍稀濒危物种保护，严格落实休禁渔制度，规范有序推进海洋牧场建设，全力推进渔业绿色发展，水生生物多样性，修复渔业水域生态，取得明显成效。据不完全统计，2020年，全国共放流各类水生生物苗种超过420亿尾，在修复渔业种群资源、改善水域生态环境以及促进渔业增效、渔民增收等方面发挥了重要作用。

(责编：初梓瑞、高雷)