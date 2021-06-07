人民网记者 李栋

农村稳方能安天下，农村兴方能基础牢，农民富方能国家富。乡村振兴在于兴产业、富群众，提升群众的获得感、幸福感。如何推进乡村振兴高质量发展？擂战鼓落重锤，石家庄市鹿泉区通过发展绿色经济、重视科技赋能、加快文旅融合描绘出了乡村振兴的新画卷。

发展绿色经济 充实乡村振兴“里子”

鹿泉区山前大道风景如画。 鹿泉区委供图

“路”已通车，“杏”已至此，君可“樱”约而来。网友留言中描绘的“路”就是石家庄鹿泉区的山前大道。山前大道蜿蜒如一条丝线，将31个沿途景点串珠成链，为深山里的产业注入新鲜活力。若把时间坐标拉长，黄岩村原来的公路破旧不堪，自从修了山前大道，发展滞后的旧面貌变成了旅游产业不断壮大的新模样，让乡村充满了活力。“路修通以后，越来越多的游客到村里游玩休闲，村民搭上了旅游快车，吃上了旅游饭，琢磨起了发展农家乐、经营土特产品的致富门路。”鹿泉区石井乡黄岩村党支部副书记刘彦中说。

搭上旅游快车，吃上了旅游饭的不只是黄岩村。在石井村的一采摘农场，负责人李志和正在查看即将成熟的蟠桃，估算成熟的日子。在李志和看来，在没有修山前大道之前，由于交通不便，导致好多果子烂到地里面。现在销量直线上升，市里来采摘的游客也多了，果园产量、产值都能提高两倍。

随着山前大道拓宽改造工程全部竣工，进一步拓展了鹿泉区发展空间，同时也为项目建设提供了有力支撑，形成了产业联动，拉动了沿线经济发展。这些项目既形成集聚效应，又坚持错位发展，真正把山前大道打造成了“绿水青山就是金山银山”的生态之路、旅游之路、发展之路。

鹿泉区石井乡副乡长刘月桥表示，曾经以矿山开采为职业的石井乡开始改变靠山吃山的方式。昔日人人避而远之的烟尘滚滚之地，变成了景色宜人的观光休闲打卡地。

“乡村振兴，产业振兴是基础。鹿泉区以深化农业供给侧改革为重点，通过突出特色产业、产城融合、三产融合促农民增收。截止目前，全区村集体收入超50万元的达到114个；3个村年收入超过1000万元，被评为‘全省农村集体经济发展先进县（区）’。”鹿泉区委书记李为军说。

重视科技赋能 催生企业内生动力

乡村振兴，产业振兴是关键。“龙头”昂，产业兴。走进位于鹿泉区铜冶镇的君乐宝科技创新示范项目，目前主体建筑已完工，部分设备正进场安装。君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂介绍说：“新项目可容纳科研人员200余人，检测奶牛饲料和各类乳制品样品8000批次。”

夯实企业核心竞争力，加大科研创新投入，正是君乐宝催生内生动力的“法宝”。据了解，项目建成以后集科学研究基地、创新产品孵化基地、国家项目示范基地和消费者体验基地四大功能于一体，可以开展婴幼儿奶粉、低温酸奶、常温白奶以及奶酪、黄油、特医食品等高端乳制品的研发，承接食品安全风险监测，也为国内外一流专家学者提供研发条件。

“这是面向城市轨道交通行业自主研发的列车车载台设备，目前已应用在全国40多个城市190多条轨道交通线路上。”说起自家的产品，河北远东通信系统工程有限公司负责人刘俊涛颇感自豪。在生产车间，工作人员正在对企业自主研发的车载台设备进行出厂前测试，待全部测试完毕后，这批设备将发往苏州地铁5号线，用于列车与指挥中心的调度通信。

紧抓数字经济和“新基建”发展机遇，打造产业发展新动能。企业实现高质量发展离不开创新和研发，据介绍，远东通信凭借技术储备及行业经验，先后承担了科技部国家重点研发计划等重大科研创新项目，已拥有61项专利及85项软件著作权证书，多项自主研发的创新产品和技术均达到了国际先进水平。

“下一步，远东通信将坚持创新驱动，提升创新能力，以5G、云计算、大数据、人工智能等技术和产品，为各行业的智能化赋能，持续推动公司高质量发展，为鹿泉区经济发展作出更大贡献。”刘俊涛说。

“实现企业高质量发展，带动质量兴农、绿色兴农、品牌兴农，抛出人才橄榄枝，大力引才留才用才，让科技赋能企业才能持续推动其高质量发展。”李为军表示。

加快文旅融合 绘就融合发展画卷

图为土门关驿道小镇。 受访者供图

乡村振兴，文化振兴是灵魂。“土门关过去兵家必争之地，现在是旅游必到之处。”土门关驿道小镇外联经理石瑞彩说。走进鹿泉区土门关驿道小镇，映入眼帘的是一幢幢仿古建筑，一条条青石古路，沉寂了上百年的“土门关”跃然眼前，让人仿佛穿越到了古代。从兵家必争之地变成打卡热门景点，土门关驿道小镇正是鹿泉区旅游产业发展的一个缩影。据介绍，驿道小镇已发展成为集人文历史、民俗文化、自然景观、休闲娱乐为一体的综合度假区，年营业收入6000万元，每年可为当地村集体带来200—300万元的收入，提供300—500个就业岗位，人均增加工资性收入2000元左右。

“十三五”期间，鹿泉区依托丰富的山水资源、深厚的文化底蕴及优越的交通区位优势，大力发展旅游产业，同时以“省级全域旅游示范区”创建为抓手，打响了“绿水青山 多彩鹿泉”品牌，推动旅游业由“景区旅游”向“全域旅游”发展模式转变，构建新型社会经济发展格局。

在食草堂艺术小镇，90后的牛睿仪对皮料、皮具和自然艺术的特质有着深刻的理解与体验。富于挑战精神的她对于未来有着崭新和宽广的思考。2014年，作为第二代传人的牛睿仪回到食草堂开始发展起了?化创意产业。

“我们想到了餐饮、工业旅游与零售跨界结合的创意，将皮具车间与旅游结合。同时，为周边妇女提供免费的手工皮具培训课程，为手工艺创作者提供创作、学习交流的空间，鼓励支持鹿泉妇女充分绽放聪明才智、展示巧手技艺，实现人生价值。”牛睿仪说。

政府搭台，文旅唱戏。鹿泉区文广体和旅游局副局长刘鹏说：“‘十四五’期间，继续发挥鹿泉区旅游资源优势和区位优势，突出文化特色，推动优势要素资源和旅游发展跨界深度融合，实现全域旅游空间、产业、客源和消费结构进一步优化升级。”

时光奔涌不歇，奋斗驰而不息。奏响乡村振兴的“进行曲”，唱响高质量发展的“新战歌”。鹿泉，正当时。

(责编：赵超、吕骞)