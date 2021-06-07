人民网北京6月7日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年5月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.2%，较上月回落3.1个百分点，指数在连续三个月上升后出现明显回落，且跌至近五个月内最低。各分项指数中，供应指数、销售指数、库存指数均出现回落，销售指数跌幅较大。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，从5月指数的变化情况来看，供需双侧联动下降，似乎预示市场提前迎来淡季，运行压力开始加大。不过5月销售指数虽降幅较大，但指数水平仍高于供应指数，且库存指数继续下降。“整体来看，国内大宗商品市场供需基本面依然良好，供需仍处于均衡态势，商品库存持续下降。”

上述负责人表示，展望6月份，市场将进入传统的消费淡季，供需基本面又将迎来新的变化，一方面，随着天气的变化，全国各地需求强度季节性减弱，尤其南方地区将迎来雨季，终端需求会受到明显抑制。另一方面，近期价格逐步回归理性，企业生产利润被大幅压缩，停产、减产意愿增强，叠加区域电力吃紧，环保施压，商品产量很难持续增长，后期供给端压力也将继续有所减轻。

上述负责人表示，整体来看，6月份供需两端存在进一步转弱的迹象，市场将会迎来全面考验，商品价格或将进入涨跌两难的境地，震荡反复为主。不过，随着价格回归合理，前期被积压的需求或有一定释放，短期内市场仍具备支撑基础。

分析称，2021年5月份大宗商品供应指数较上月回落2.1个百分点，至100.6%，指数跌至近五个月内的最低。对此，中国物流信息中心研究员李大为表示，从各主要商品情况来看，生产利润仍是左右商品供应的重要因素，本月钢铁、有色金属等商品供应量继续保持增长态势，但煤炭、汽车等商品受制于原料供应、进口减少等因素，出现供应减少的局面。

2021年5月份大宗商品销售指数为100.8%，较上月回落4.7个百分点，销售增速明显减缓。李大为分析称，从市场情况来看，近期随着南方陆续进入梅雨季节，终端需求开始逐渐放缓，1-4月份房地产市场增速较1-3月份略有减速，后市继续大增动能稍显不足，加上近期宏观政策依然对房地产市场持收紧态势，短期对大宗商品市场的支撑或有减弱，“缺芯”问题对企业生产影响将持续较长时间，汽车行业的需求也将有所收紧。“本月销售指数大幅回落，我们认为一方面是前期需求端增长较快，基数较高；另一方面是近期商品价格波动较大，引起部分终端需求进入观望阶段，随着价格回归合理，前期被积压的需求或有一定释放。”

此外，2021年5月份大宗商品库存指数连续三个月下降，本月跌至98.4%，较上月下降0.7个百分点。李大为表示，从数据看出，当前市场供需较为均衡，商品“去库存化”得到延续，商品库存压力持续缓解。各主要商品中，钢铁、铁矿石、煤炭、成品油、有色金属和化工库存量均较上月有所减少，汽车库存量虽有所增加，但增速出现减缓。

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