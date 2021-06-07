人民网记者 孙博洋

数据显示，2020年我国数字经济延续蓬勃发展态势，规模达到39.2万亿元。其中，贵州数字经济增长势头强劲，数字经济占全省GDP比重达32.06%，增速达15.6%，连续6年排名全国第一。而贵安新区作为国家级新区，在大数据产业发展中起到了重要作用。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，贵安新区党工委委员、管委会副主任毛胤强表示，贵阳贵安是国家大数据（贵州）综合试验区核心区，到2025年将形成服务器规模达到400万台以上的数据中心集聚区。

据了解，2020年，贵阳贵安新区数字经济增加值达1649亿元，占地区生产总值的比重达到38.2%。

毛胤强告诉记者，经过近几年的发展，贵安新区的大数据产业实现了大型核心数据中心快速聚集、电子信息制造业建设不断加快、软件和信息技术服务业持续增长等发展成效。他表示，目前，贵安新区作为全国首个国家级大数据综合试验区，伴随着大数据中心的集聚，将带来数字经济、大数据、AR/VR、数据分析等产业链，数字经济活力得到进一步激发，为“强省会”五年行动注入强劲动力。

在谈到贵安新区下一步将如何继续推动大数据产业发展时，毛胤强表示，一是培育壮大大数据主导产业，奋力建设三个千亿级产业集群。充分发挥数据中心集聚优势，围绕数据中心上下游构建产业生态，全力打造数据中心聚集区、电子信息制造、软件和信息技术服务等三个千亿级产业集群。大力引进智能终端及配套企业，大力发展智能手机、智能可穿戴设备、5G 终端等产品。围绕数据增值，做特数据产品，做深数据服务，在鲲鹏产业、数字政府、智慧医养、数字金融科技、工业互联网、数据交易等多个领域，培育一批“独角兽”“瞪羚”企业，加快构建经济体量大能级城市。

二是深入实施“万企融合”，推动产业数字化走上新台阶。推动大数据赋能新型工业化，发展智能制造、工业互联网，推动数据赋能全产业链协同转型。推动大数据赋能现代服务业，完善提升全域智慧旅游服务平台，提升智慧旅游服务水平，推动智慧旅游景区建设。推动大数据赋能新型城镇化，实施“智慧黔城”工程，建设智慧城市，探索建设数字孪生城市。

三是营造大数据发展生态圈，提升营商环境，强化人才支撑。围绕大数据上下游企业，不断完善产业链，努力打造良好产业生态圈。坚持落实领导干部联系服务大数据重点企业制度，深入开展“入企走访”活动，全力为企业做好服务；探索制定个性化、差异化、多样化的高精尖数字人才引进政策，大力吸引和培养人才，“以人才促产业、以产业留人才”，为数字经济发展提供充足的人力供给，构建与数字经济发展相适应的政策环境。

(责编：赵超、吕骞)