人民网北京6月7日电 （栗翘楚）6月7日，海关总署发布最新进出口数据显示，今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%，比2019年同期增长23.6%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%，比2019年同期增长19.2%；贸易顺差1.32万亿元，同比增加56.2%。其中，部分大宗商品进口呈现量价齐升，如铁矿砂、原油和大豆等，天然气进口呈现量增价跌。

按美元计价，今年前5个月我国进出口总值2.27万亿美元，同比增长38.1%，比2019年同期增长26.8%。其中，出口1.24万亿美元，同比增长40.2%，比2019年同期增长29%；进口1.03万亿美元，同比增长35.6%，比2019年同期增长24.3%；贸易顺差2034.5亿美元，同比增加70.2%。

5月份，我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%，环比下降0.4%，比2019年同期增长20.8%。其中，出口1.72万亿元，同比增长18.1%，环比增长0.2%，比2019年同期增长19.5%；进口1.42万亿元，同比增长39.5%，环比下降1.1%，比2019年同期增长22.3%；贸易顺差2960亿元，同比减少32.1%。

按美元计价，5月份我国进出口总值4823.1亿美元，同比增长37.4%，环比下降0.6%，比2019年同期增长24.7%。其中，出口2639.2亿美元，同比增长27.9%，环比基本持平，比2019年同期增长23.4%；进口2183.9亿美元，同比增长51.1%，环比下降1.2%，比2019年同期增长26.4%；贸易顺差455.3亿美元，同比减少26.5%。

从统计数据来看，前五个月进出口呈现以下特点：

一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口9.12万亿元，同比（下同）增长32%，占我外贸总值的61.8%，比去年同期提升1.8个百分点。其中，出口4.9万亿元，增长34.5%；进口4.22万亿元，增长29.2%。同期，加工贸易进出口3.23万亿元，增长16.7%，占21.9%，下滑2.2个百分点。其中，出口2.02万亿元，增长16.4%；进口1.21万亿元，增长17.1%。此外，我国以保税物流方式进出口1.79万亿元，增长29.9%。其中，出口6252.6亿元，增长37.6%；进口1.16万亿元，增长26.1%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值2.19万亿元，增长29.2%，占我外贸总值的14.8%。其中，对东盟出口1.21万亿元，增长29.3%；自东盟进口9804亿元，增长29%；对东盟贸易顺差2249.3亿元，增加30.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.06万亿元，增长28.7%，占14%。其中，对欧盟出口1.23万亿元，增长27.9%；自欧盟进口8274.4亿元，增长30%；对欧盟贸易顺差4067.5亿元，增加23.8%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.82万亿元，增长41.3%，占12.3%。其中，对美国出口1.34万亿元，增长38.9%；自美国进口4783亿元，增长48.5%；对美贸易顺差8605.1亿元，增加34.1%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为9697.9亿元，增长14.9%，占6.6%。其中，对日本出口4313.6亿元，增长8.9%；自日本进口5384.3亿元，增长20.1%；对日贸易逆差1070.7亿元，增加105.1%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.36万亿元，增长27.4%。其中，出口2.46万亿元，增长29.6%；进口1.9万亿元，增长24.7%。

民营企业进出口增长、比重提升。前5个月，民营进出口7.02万亿元，增长38.1%，占我外贸总值的47.6%，比去年同期提升3.4个百分点。其中，出口4.53万亿元，增长39.4%，占出口总值的56.3%；进口2.49万亿元，增长35.8%，占进口总值的37.1%。同期，外商投资企业进出口5.44万亿元，增长20%，占我外贸总值的36.9%。其中，出口2.83万亿元，增长21.5%；进口2.61万亿元，增长18.4%。此外，国有企业进出口2.23万亿元，增长20.7%，占我外贸总值的15.1%。其中，出口6519.1亿元，增长11.9%；进口1.57万亿元，增长24.8%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前5个月，我国出口机电产品4.78万亿元，增长31.9%，占出口总值的59.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件6122亿元，增长20.4%；手机3548.7亿元，增长28.8%；汽车（包括底盘）756.7亿元，增长95.8%。同期，出口劳动密集型产品1.42万亿元，增长22.4%，占17.6%。其中，服装及衣着附件3680.1亿元，增长37.6%；包括口罩在内的纺织品3644.8亿元，下降10.3%；塑料制品2401.2亿元，增长38.5%。此外，出口钢材3092.4万吨，增加23.7%；成品油3001.5万吨，增加0.5%。

铁矿砂、原油和大豆等商品进口量价齐升，天然气进口量增价跌。前5个月，我国进口铁矿砂4.72亿吨，增加6%，进口均价为每吨1032.8元，上涨62.7%；原油2.21亿吨，增加2.3%，进口均价为每吨2809.2元，上涨9.1%；煤1.11亿吨，减少25.2%，进口均价为每吨493.1元，下跌2.3%；天然气4978.2万吨，增加24.5%，进口均价为每吨2234.1元，下跌15.5%；大豆3823.4万吨，增加12.8%，进口均价为每吨3290.7元，上涨18.7%；初级形状的塑料1474.8万吨，增加0.3%，进口均价为每吨1.1万元，上涨21.6%；成品油1038万吨，减少22%，进口均价为每吨3721.9元，上涨22.1%；钢材609.7万吨，增加11.6%，进口均价为每吨7731.8元，上涨9.8%；未锻轧铜及铜材236.6万吨，增加8.4%，进口均价为每吨5.74万元，上涨35.1%。同期，进口机电产品2.87万亿元，增长21.8%。其中，集成电路2603.5亿个，增加30%，价值1.04万亿元，增长18.2%；汽车（包括底盘）42.9万辆，增加54.2%，价值1497亿元，增长61.2%。

(责编：赵超、吕骞)