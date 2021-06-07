6月5日，科大讯飞董事长刘庆峰在2021全球人工智能技术大会上对人工智能产业红利兑现的发展路径进行了解析。

结合当下时代背景，刘庆峰认为，国内产业发展将从过去的人口红利期过渡为人才红利期，最终进入人工智能的应用红利阶段。“通过人工智能大幅提高社会生产效率，提升产品质量。可以说，人工智能，既是未来建设幸福中国必不可少的手段，也是实现工业强国的核心支撑。”他举例，讯飞推出的银发智能服务平台可以对老人进行24小时关怀，讯飞图聆工业云平台可以有效提升工业降本增效。

刘庆峰还表示，兑现人工智能产业红利，首先要掌握人工智能核心技术并持续突破。人工智能核心技术的进步，也使得用更小数据获得更佳效果成为可能。比如在语音识别上，基于语音合成和自训练的半监督语音识别框架，把有监督的数据和语音合成出的数据以及语音识别自动标注的数据融合在一起，实现更好的语音识别效果。

“100小时内有监督数据，加上1万小时的无标注语音，再加上大量文本数据合成的语音，进行融合训练，就可以达到原来1万小时有监督数据训练的效果。”刘庆峰指出，这使得人工智能在用更小的数据实现更好的效果上迈出非常大的一步。

此外，单点技术的突破，是人工智能向前迈进的重要推力。但要真正应对社会重大命题，解决社会刚需，还要通过系统性创新破局。刘庆峰总结，实现系统性创新有三大关键要素：关键的核心技术效果要跨越技术鸿沟，达到应用门槛；深度融合创新链条上的各个关键技术，激发创新能力；针对重大的历史命题社会命题进行系统性解析，并将其转化为科学问题。

最后，谈及人工智能未来十年的前景，刘庆峰表示，人工智能将呈现三大发展趋势：一是深度学习的“黑盒”变“白盒”。让深度学习从关注程序外部结果到深入程序内部逻辑结构，从数据结构化、网络可视化到推理过程化，衍生出“具有可解释性的人工智能”，这样的需求是当下十分迫切、也是未来人工智能的攻坚方向。二是人机共存时代到来，人机共存更加和谐、自然；人机交互将更加以人为本，人工智能将更加顺应每个人的发展，包括多模态感知和呈现，可编辑的人工智能人设，场景自适应的交互等。三是人工智能和多学科交叉研究，将加速促进人工智能在更多行业中引发颠覆式的革新。如人工智能和脑科学的结合，人工智能的基本算法在材料科学和生物制药领域都将起到巨大作用。

“我相信未来一定是属于掌握了人工智能的新人类。用人工智能建设美好世界需要社会各界全方位的协同，这是一个伟大的历史进程，需要我们共同携手。”刘庆峰说。

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