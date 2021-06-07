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农业农村部：全国已收获冬小麦超1.1亿亩

2021年06月07日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者李栋）眼下，正值冬小麦收获高峰期。记者从农业农村部获悉，截至6月6日，全国已收获冬小麦超过1.1亿亩，进度过三分之一，当日机收面积超过1500万亩，已连续三天日收面积过千万亩。

“今年小麦长势很好，每穗大概有50多个麦粒，比往年同期能够增产30%。” 河南省西平县种粮大户赵严杰正盘算着近几天的大面积收获，“1800亩小麦丰收在望，预计亩产1300斤左右。”

在河南省汝南县，种粮大户王子明告诉记者，受到天气影响，今年小麦成熟收获期要比常年晚三到五天，农机手正加快收割的进程。“近几年随着农机购置补贴力度的加大，大部分种粮户都购买了新型的联合收割机，不仅收割速度快，机收环节小麦损失也大大减少。” 王子明说。

据介绍，近两年随着气象监测、农技推广站的广泛建立，新品种、新技术加快推广进程，特别是重点发展的优质强筋小麦，河南已成为全国众多知名食品加工企业重要的原料基地。

据农业农村部信息显示，今年全国投入小麦联合收割机超过60万台，机收率将稳定在97%以上。为确保小麦跨区作业顺利进行，目前，各主产区在主干线设立了2000多个接待服务站，来应对农机可能出现的转运不畅、供需失衡等突发情况。

初步统计，今年11个省参加“三夏”作业的农业服务组织预计可达21.95万个，服务粮食作物面积接近4.55亿亩次，服务小农户3382.39万户。

(责编：刘佳、吕骞)

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