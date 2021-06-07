人民网北京6月7日电 （王仁宏）“目前，全国城市建成区绿地面积达到230余万公顷，较2012年前增加近50%，切实改善了城市生态环境，提升了城市宜居品质。”

“持续加强城市公园建设，建成城市公园约1.8万个，百姓身边的社区公园、口袋公园、小微绿地数量不断增加。”

“同时，在老旧小区改造中，提高居住社区内宅间绿地环境质量，人均公园绿地面积达到14.8平方米。”

住房和城乡建设部城市建设司负责人韩煜 徐想摄

6月7日，在国务院政策例行吹风会上，住房和城乡建设部城市建设司负责人韩煜介绍了近几年我国城市绿化工作取得的积极成效。他表示，近年来，住房和城乡建设部高度重视城市园林绿化工作，始终坚持以人民为中心的发展思想，将城市园林绿化作为城市重要的基础设施，通过园林城市建设，引导各地不断拓展城市绿地规模，提高园林绿化水平。下一步，住房和城乡建设部将认真落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》要求，指导各地切实做好城市园林绿化工作，促进城市高质量发展。

第一，认真践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念，以建设美好人居环境为目标，科学推进城市园林绿化工作，完善城市绿色生态网络，促进城市绿色低碳转型和可持续发展。

第二，科学推进城市园林绿化建设。指导各地编制城市绿化规划，完善城市绿地系统，合理布局绿化用地，满足城市健康、安全、宜居的要求。推进城市生态修复，对城市受损山体、水体和废弃地等进行科学复绿。结合城市更新，推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿，加强立体绿化，做到应绿尽绿，不断增强城市生态系统碳汇能力。加强绿道网络建设，实现城乡绿地连接贯通，推进中心城区、老旧城区绿道建设，为城市居民绿色出行提供便利。建设分布均衡的公园体系，实现居民出行“300米见绿、500米见园”的目标，不断完善城市绿地服务居民休闲游憩、体育健身、防灾避险等综合功能。推广生态绿化方式，提高乡土及本地适生植物的应用比例，坚决反对大树进城，避免片面追求景观化，节约务实推进城市绿化工作。

第三，切实加强城市园林绿化管理。指导各地按照《城市绿化条例》要求，严肃查处非法侵占公园绿地，非法移伐树木等违法行为。坚持城市古树名木挂牌保护，对长势弱的及时复壮。加强对重大绿化项目设计、施工管理，科学论证和实施，保障项目质量，努力建设人与自然和谐共生的宜居环境。

(责编：王仁宏、吕骞)