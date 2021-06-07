人民网北京6月7日电 （记者李栋）据农业农村部最新数据显示，第一产业固定资产投资在2020年同比增长19.5%的基础上，2021年前4个月同比增长35.5%，创历史新高。

扩大农业农村有效投资和推进项目建设是做好稳产保供、全面推进乡村振兴的重要抓手。日前，全国农业农村计划财务工作会议召开，会议总结2020年以来农业农村投资工作取得的成效，分析当前农业农村投资面临的形势和任务，安排部署扩大农业农村有效投资重点工作。

“2020年以来农业农村投资规模持续扩大，第一产业固定资产投资在2020年同比增长19.5%的基础上，2021年前4个月同比增长35.5%，创历史新高。投资结构不断优化，多元化投入格局加快形成，各项制度更加健全完善，为推进农业农村高质量发展提供了有力资金保障。” 中央农办副主任，农业农村部党组副书记、副部长刘焕鑫说。

会议强调，按照“保供固安全，振兴畅循环”的工作定位，聚焦“保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革”6个关键词，进一步推动财政投入稳定增加，积极引导金融和社会资本加大投入，组织实施一批重大规划和项目，落实重大补贴改革政策，加强预算绩效管理，加快形成多方投入合力，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化开好局、起好步提供有力支撑。

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