原标题：不出国门“买全球” 绿地（天津）全球商品贸易港先行馆开馆-新华网

日前，绿地（天津）全球商品贸易港先行馆在天津市北辰区正式开馆，六大进口馆，来自近30个国家和地区万余种进口商品率先亮相。

此次正式运营的先行馆位于贸易港2号地，总建筑面积约3300平方米，开设欧洲进口馆、南美洲进口馆、亚洲进口馆、大洋洲进口馆、非洲进口馆、时尚精品馆，涵盖法国、德国、英国、比利时、阿根廷、土耳其等全球近30个国家和地区的万余种进口商品，还有专门的进口贸易展示区、洽谈区和美食互动区，打造多品类、多渠道、常态化的进口商品展示交易服务平台。

受访者供图

据了解，绿地全球商品贸易港项目是上海市政府认定的进博会“6天+365天”常年交易服务平台，承载展览展示、促进贸易、引导消费、引资孵化功能，已成为放大进博会溢出效应及承接商贸创新发展的重大平台，相继在上海、天津、重庆、济南、哈尔滨等全国13个区域核心城市落子布局，形成全国战略布局与规模效应。

在全球商品贸易港上海项目成功运营的基础上，绿地集团积极推动贸易港向全国延伸布局，将天津作为第一站，依托京津冀协同发展的政策机遇及自身全球资源配置优势，全力打造绿地（天津）全球商品贸易港，将项目打造成为联动京津冀、服务全国、辐射全球的进出口商品集散地、首发地，打造天津乃至京津冀区域发展与对外展示的新窗口、对接全球资源的重要载体。

据介绍，项目于2019年开始运作，占地 640 亩，地上总建筑面积约103万平方米，项目总体分两期开发，1、2、3号地为一期，4、5号地为二期，包括展示交易中心、消费零售中心和商业服务中心三大主功能区。

绿地集团总裁助理、绿地贸易港集团总经理薛迎杰表示，今年以来，绿地紧密联动进博会，以第四届进博会授权招展商的身份，在全球范围深挖优质资源；同时以组展商身份参与了第一届消博会。绿地集团依托上海贸易港的成功经验，把进博会资源带到北辰，建立天津贸易港这样一个“买全球，惠全国”商贸产业链新平台，为天津市民的美好生活助力。绿地集团将集中力量在北辰打造集智慧物流、供应链管理、大数据采集、信息发布等功能于一体的国际贸易公共服务平台，为天津打造新时期对外开放的新窗口和商贸转型发展的新高地。

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同时，先行馆将结合北辰郊野公园打造区内游、娱、购一体的新模式。先行馆的投入运营也将会吸引更多海内外的品牌商、批发商、零售商在贸易港的整体产业集群中落地，让绿地（天津）全球商品贸易港成为开放性平台，更好地满足天津市民的消费升级需求，推动天津商贸产业转型升级。

(责编：董童、李源)