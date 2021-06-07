原标题：浦发信用卡携手2021“上海夜生活节”，掀起夜间消费热潮

日前，以“我爱夜上海”为活动主题的第二届“上海夜生活节”如期而至。浦发信用卡作为全程合作伙伴，全面融合夜间消费场景，打造多元亮眼活动。

在6月5日“第二届上海夜生活节启动仪式”现场，浦发信用卡企业代表介绍，浦发信用卡在本次“上海夜生活节”重点围绕购物发力，联合了上海重点商圈推出了“惠购商圈·浦发嗨购夜”主题活动，助推夜间购物狂欢。夜生活节期间，每周六、日上午10点起，浦发信用卡持卡人在上海陆家嘴中心、新世界城、大拇指广场等8个核心商圈使用62开头浦发银联信用卡绑定云闪付支付享满200元立减50元优惠。并且持卡人在浦大喜奔APP小浦惠花的城市商圈活动页面，可以最低69折购买BFC外滩金融中心、上海豫园商城、百联世纪购物中心、百联世博源购物中心代金权益。这一活动，将“夜购”从线上礼券延伸到线下实体消费，促进上海夜间商圈经济发展。

日前，第二届“五五购物节”相关数据显示，5月份全市线下累计消费超2500亿元，同比增长10.2%，上海地区消费市场亮点突出，展现出巨大潜力和吸引力。第二届上海夜生活节作为“五五购物节”新一阶段重点活动亦被赋予期待。第一届上海夜生活节期间，浦发信用卡推出一系列缤纷多彩的营销活动，点燃消费活力。此次，浦发信用卡以全程合作合伙的身份加盟第二届上海夜生活节，充分展现了作为金融企业的责任与担当。

(责编：李源、董童)