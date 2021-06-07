人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

2021“上海夜生活节”启动 浦发信用卡打造多元亮眼活动

2021年06月07日15:54 | 来源：中国网
小字号
原标题：浦发信用卡携手2021“上海夜生活节”，掀起夜间消费热潮

　　日前，以“我爱夜上海”为活动主题的第二届“上海夜生活节”如期而至。浦发信用卡作为全程合作伙伴，全面融合夜间消费场景，打造多元亮眼活动。

　　在6月5日“第二届上海夜生活节启动仪式”现场，浦发信用卡企业代表介绍，浦发信用卡在本次“上海夜生活节”重点围绕购物发力，联合了上海重点商圈推出了“惠购商圈·浦发嗨购夜”主题活动，助推夜间购物狂欢。夜生活节期间，每周六、日上午10点起，浦发信用卡持卡人在上海陆家嘴中心、新世界城、大拇指广场等8个核心商圈使用62开头浦发银联信用卡绑定云闪付支付享满200元立减50元优惠。并且持卡人在浦大喜奔APP小浦惠花的城市商圈活动页面，可以最低69折购买BFC外滩金融中心、上海豫园商城、百联世纪购物中心、百联世博源购物中心代金权益。这一活动，将“夜购”从线上礼券延伸到线下实体消费，促进上海夜间商圈经济发展。

　　日前，第二届“五五购物节”相关数据显示，5月份全市线下累计消费超2500亿元，同比增长10.2%，上海地区消费市场亮点突出，展现出巨大潜力和吸引力。第二届上海夜生活节作为“五五购物节”新一阶段重点活动亦被赋予期待。第一届上海夜生活节期间，浦发信用卡推出一系列缤纷多彩的营销活动，点燃消费活力。此次，浦发信用卡以全程合作合伙的身份加盟第二届上海夜生活节，充分展现了作为金融企业的责任与担当。

(责编：李源、董童)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部