人民网北京6月7日电 （孙阳）6月5日，亚太经合组织（APEC）召开了第27届贸易部长会议。据介绍，会议重点讨论了贸易在应对疫情、促进经济复苏上的作用，达成了很多重要共识，为今年的APEC领导人会议贡献了经贸成果。

商务部国际司负责人就会议情况答记者问时表示，APEC第27届贸易部长会议发出了支持多边贸易体制的强烈信号，中方的见解主张和务实举措得到了APEC经济体的高度评价。

会议达成三方面重要成果

APEC是亚太地区重要的经贸合作平台。商务部国际司负责人介绍说，APEC第27届贸易部长会议达成的主要成果包括三方面：

一是强调贸易在疫情应对和经济复苏中应发挥更加重要的作用。APEC各方将保持开放的贸易环境，开展贸易便利化和服务业合作，保障疫苗供应链畅通，在贸易畅通方面加强合作，促进疫苗可及性、可负担性，推动疫苗广泛接种。 同时，强调加强贸易投资政策的包容性，为中小微企业、初创企业、妇女等群体提供技能培训、技术和资金等支持。

二是发出了支持多边贸易体制的强烈信号。主要包括增强多边贸易体制的权威性和有效性，就改进世贸组织的争端解决和贸易谈判功能开展讨论，推动在电子商务、中小微企业、投资便利化等倡议上取得积极成果，加快疫苗知识产权临时豁免的讨论。同时，还将推动贸易在应对环境问题、气候变化、粮食安全等方面发挥积极作用。

三是重申推进区域经济一体化进程。加快亚太自贸区建设，进一步促进区域经济的深度融合。在疫情加速数字化进程的背景下，各方更加重视发展数字经济，鼓励技术创新，培育新业态。

中方主张和举措得到高度评价

据了解，本次会议主要讨论了应对疫情影响和支持多边贸易体制两个主题。商务部部长王文涛围绕上述议题，在会上提出了中国相关主张和建议。

在应对疫情方面，中方提出携手抗疫是国际社会的首要任务，介绍了中国践行疫苗“全球公共产品”务实举措，包括向国际社会提供疫苗和抗疫物资援助等。中方表示支持中国疫苗企业进行技术转让，开展合作生产，提供更多疫苗。同时支持世贸组织就新冠肺炎疫苗知识产权临时豁免早日作出决定，呼吁构建人类卫生健康共同体和亚太命运共同体。

在支持多边贸易体制方面，中方呼吁恢复世贸组织上诉机构正常运转，支持世贸组织进行必要改革，并让改革符合成员的共同期待和发展需求。中方还表示将为世贸组织谈判作出积极贡献，呼吁各方显示灵活性，支持将于年底召开的世贸组织第12届部长级会议达成渔业补贴协议，推动投资便利化、电子商务等议题取得积极进展，并保持中小微企业、妇女经济赋权、贸易与环境等领域的工作势头。

会议成果为区域企业带来更多商机

APEC自成立之初，就立足于提升亚太区域内人民福利水平。疫情暴发以来，APEC贸易部长已经发表了5份与抗疫有关的声明，保障区域人民的生命健康，帮助企业应对疫情影响。

商务部国际司负责人表示，从本次会议的成果看，对区域人民和企业最直接的影响有三个方面:

一是积极的贸易政策将使区域广大民众能够获得价格合理、安全的疫苗，这也是中方倡导疫苗作为全球公共产品、推动构建人类卫生健康共同体的初衷。

二是亚太自贸区进程的推进将为区域企业带来更多商机，RCEP等区域大型自贸协定的生效实施，会为企业营造更加公平有序、充满活力的商业环境。企业的贸易成本也将大幅下降，迎来更多的发展机遇。

三是区域内中小微企业、初创企业、妇女等群体将会得到更多关注，这些群体从经济增长中获益的能力将进一步提升，进而促进社会各群体公平发展。

(责编：刘佳、吕骞)