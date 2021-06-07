近日，光大云缴费全新推出“教育收费及资金监管综合服务平台”，提供学费培训费收缴系统支持及金融服务，可实现在线选课、报名、课后评价、签约、缴费、资金预存预缴等全流程功能。

据了解，5月21日，北京市教育委员会、北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、北京银保监局四部门联合发布《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法（试行）》，提出采用银行存管模式对培训预收费资金加强管理。

“教育云预缴费综合服务平台”是光大云缴费在教培行业综合服务一体化方面的创新，其涵盖培训机构APP、培训机构管理平台两类产品。培训机构APP服务于学生和家长，包含无忧选课、凭证卡包、消息通知和个人中心等4个模块，可以实现在线选课、报名、课后评价、签约、缴费、资金预存预缴等全流程功能，为家长提供安全可信的校外培训报名平台；培训机构管理平台服务监管机构、学校和家长，可实现教培机构入驻、资质审核、信息检索、选课报名、在线缴费、资金预存预缴、报表统计等功能。

作为中国光大集团与光大银行的战略产品，光大云缴费多年来在便民服务领域精耕细作，持续保持中国最大开放便民缴费平台领先地位。截至目前，光大云缴费已覆盖水、电、燃、非税、社保、医疗、教育等1万多项的缴费项目，输出至微信、美团、云闪付等610多家大型机构，2021年服务活跃用户已突破3亿户。

(责编：李源、董童)