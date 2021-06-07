人民网北京6月6日电 2021年6月6日下午，中国人工智能学会多语种智能信息处理专业委员会成立大会暨2021全球人工智能技术大会首届多语种智能信息处理专题论坛在杭州举行。在中国人工智能学会多语种智能信息处理专委会成立大会上，中国人工智能学会副监事长、清华大学马少平教授宣读专委会成立的批复文件，中国人工智能学会理事长戴琼海院士、学会名誉理事长李德毅院士先后致辞。

CAAI理事长戴琼海院士为多语种智能信息处理专业委员会授牌。

首届多语种智能信息处理专委会在短短三个月内发展会员525名，其中博士学历高级职称比例超过35%，吸收了全国20多个省市自治区，八个民族语言的专家学者。在6月5日召开的闭门选举会议中，按照学会的法定流程，44名委员经过多轮投票，最终新疆大学吾守尔·斯拉木院士当选专委会首任主任委员。

吾守尔·斯拉木介绍了发起专委会的初衷和自己从事机器翻译、民族语言信息处理的历史，并指出了当前多语种智能信息处理发展的前沿方向和关键要点。同时，期望专委会作为多语种智能信息处理领域的官方组织，链接全球、链接产学研、链接民众，勉励委员携手同心，实现语言相通、信息相通，为“一带一路”上各国家各民族的经贸相通、文化相通与民心相通贡献力量。

人类文明历史的产生和语言的发展息息相关，人类文明产生的文字可以脱离生命体而存在，李德毅院士对语言的重要性进行了阐述，对专委会成立的重要性高度认可，并对专委会的未来进行了展望，李院士呼吁大家关注多语种智能处理的发展，为语言认知智能的未来贡献自己的一份力量。

在成立仪式过后，召开了全球人工智能技术大会多语种智能信息处理专题论坛，论坛由专委会主任吾守尔院士，副主任王海峰担任共同主席，整个活动由专委会秘书长张华平主持。论坛邀请业内领军专家就各自多语智能信息处理领域的前沿、重大问题进行了精彩报告。

机器翻译是多语智能信息处理的初心，也是核心。常年深耕机器翻译技术的百度首席技术官王海峰博士以“机器翻译：从梦想到现实”为题，回顾了机器翻译发展历程，分享神经网络机器翻译的突破性进展和产业应用，最后讨论机器翻译面临的挑战，并对未来发展方向进行展望。

哈尔滨工业大学刘挺教授则着重分享了哈工大信息检索与社会计算实验室在多语言智能信息处理方面的工作，对鹏城“一带一路”多语言机器翻译平台所做的工作、价值和意义进行了介绍，详细讲解了机器翻译的原理、面临的困难、解决的途径等，并对未来的发展规划进行了深入思考。

中央民族大学赵小兵教授在题为“多民族语言资源与智能处理”的报告中重点强调了当前“知识”对于多语智能信息处理的重要性，介绍了当前多语知识本体构建所面临的局限、挑战及未来，并分享了国家语言资源监测与研究少数民族语言中心在知识库建构方面的主要工作。

内蒙古大学副校长高光来教授聚焦于蒙古文智能信息处理技术，分享了自己团队主要针对少数民族语言文字形态学复杂、词汇量大、外来词多、资源稀缺等特点所提出的一系列创新性方法。介绍了相关应用智能系统和平台在宣传、出版、教育、司法和政务等多个领域的应用情况。

拓尔思股份有限公司施水才总裁则从网络舆情研究和应用的一些思考引入话题，介绍了从网络舆情监测到跨舆论场态势感知以及跨舆论场的多语言舆情态势感知关键技术，最后从企业技术落地的角度，介绍了舆情领域和科教领域多语信息处理的关键技术、落地产品。

科大讯飞研究院刘聪院长分享了当前多语种智能语音语言技术的需求以及所面临的挑战，并对科大讯飞在中文语音领域领先的技术和智能语音语言技术的应用落地情况进行了详细介绍。

加拿大蒙特利尔大学聂建云教授在题为“多语种智能信息检索”的报告中指出，随着多语言理解和机器翻译的发展，多语言和跨语言信息检索和交互变得越来越触手可及。但是语言的鸿沟依然存在，跨语言信息检索和问答的质量仍然明显低于单语。在这个报告中，我们将讨论多语言和跨语言环境所面临的没有解决的挑战以及可能的方法。

预训练语言模型近年来成为业界的标准解决方案。知名机器翻译学者华为刘群教授在“多语言预训练模型技术与应用”的报告中，介绍华为诺亚方舟实验室在多语言预训练语言模型方面的一些技术探索和应用实践，包括基于UTF-8字节的BPE编码技术、多语言预训练中的语言对齐技术、基于多语言预训练模型的复述、基于多语言预训练模型的机器翻译迁移等。

北京爱数智慧科技有限公司总经理张晴晴博士分享了多语种对话式AI技术及语料库建设，从多语种对话式AI技术痛点出发，围绕多语种对话式AI语料库建设提出了一系列的解决方案。

与会嘉宾代表还就其他各自感兴趣的话题，深入交换了意见。本次论坛主持人专委会秘书长张华平在论坛闭幕式上表示：多语智能信息处理专委会将聚焦“一带一路”互联互通、语言互通的多语种智能信息处理，链接国内外主要的多语种智能信息处理学术研究团队和产业界，为国内外的政府、企业、个人用户提供多语种信息服务，成为政府多语种智能信息处理的顶级智库。

中国人工智能学会多语种智能信息处理专委会第一届委员合影留念。

(责编：王震、吕骞)