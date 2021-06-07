人民网北京6月7日电 （记者车柯蒙）“‘在线导办’很方便，网上办税可以随时咨询。”近日，北京市一家公司财务负责人郭新杰为日益便利化的办税方式点赞，“网上操作碰上政策理解、系统操作等问题，电话描述的没那么准确，‘在线导办’可以发截图实时交互，操作起来速度更快了。”

郭新杰口中的“在线导办”，是国家税务总局北京市税务局深化“放管服”改革、优化税收营商环境的改革举措之一。

记者了解到，北京市税务局始终把市场主体的痛点难点作为深化“放管服”改革的发力点。今年3月以来，北京市税务局以“我为纳税人缴费人办实事”为出发点，以彻底打通优化税收营商环境政策落地“最后一公里”为目标，密集开展多批次“一把手走流程”活动。让“一把手”“走流程、坐窗口、跟执法”，以市场主体和一线工作人员身份亲身体验办税缴费堵点、难点，于细节处着手优化服务和办事流程。与此同时，将企业群众办事难的“问题清单”，转变为服务高效、体验顺畅的“满意清单”。推动“我为群众办实事”主题实践活动向实里走，向深处走，努力打造首都税收营商环境高质量发展新优势。

以企业关切的退税业务为例，为助力企业资金周转，北京市税务局推出了企业所得税汇算清缴退税“报退合一”功能。据介绍，该功能可以自动查询本年度及前3个年度的多缴税款情况，一键确认、一并受理，预计2020年度将有近20万户纳税人享受到企业所得税“报退合一”带来的便利服务。

与此同时，北京市税务局推出智能退税服务，将小额退税限额由500元调整为5000元，取消纸质资料审核流转，试点智能化主动退税，打通退税业务在纳税人申请、税务机关核准、退库办理的全链路电子化应用。

据悉，为更好培育市场主体、激发市场活力和社会创造力，服务首都经济发展，北京市税务局以深化“放管服”改革为抓手，抓好减负担降成本、优服务增便利、强智控严执法。从办税数据看，99%以上的申报业务、98%以上的非申报业务通过网上办理，95%以上的发票领用、99%以上的发票代开通过“邮寄送达+自助机”非接触式完成。

针对量大面广的小微企业和个体工商户，北京市税务局与北京市工商联携手，充分发挥各自优势，举办政策宣讲会，联合为小微企业送政策、优体验、助成长。截至5月31日，推送优惠政策31项，服务纳税人缴费人324.85户次。

““春雨润苗”行动非常及时，不仅讲解各类税费优惠政策，还手把手教我们如何申报，这实实在在的红利减轻公司不少压力。”开发区参加宣讲会企业表示。

北京市税务局党委书记、局长张有乾表示，北京市税务局将从数据赋能、精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治、组织保障等几个方面入手，在深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力中尽责担当，推出更多流程更优、体验更好的改革项目，争取率先在税务执法规范性、税费服务便捷性、税务监管准确性上取得新突破。

(责编：刘佳、吕骞)