6月6日晚，港交所信息显示，奈雪的茶已通过港交所上市聆讯，并披露聆讯后资料集，这也意味着奈雪的茶或将成为 “新式茶饮第一股”。

奈雪的茶PRO店

招股书显示，截至最后实际可行日期，奈雪的茶在国内70多个城市以及日本大阪共计开出556家直营门店。根据灼识咨询数据统计，截至2020年12月31日，按覆盖的城市数目计算，奈雪当下拥有覆盖广泛的高端现制茶饮店网络。值得注意的是，即使在疫情的严重影响下，奈雪的茶仍实现营业额连续三年高速增长。

此前有媒体报道，奈雪计划发售约15%新股，但据了解，公司估值与募资额目前未最终敲定。奈雪方面表示，已经接洽过多位潜在的基石投资者，这些投资者包括国内大型公募基金、国际长线基金以及险资等，而最终引入的基石投资者数量不会超过10家。

奈雪业绩情况 来源：《一图看懂奈雪招股书》

奈雪的茶创立于2015年，一直坚持使用鲜果、鲜奶以及优质茗茶作为原材料。从奈雪的茶招股书来看，其原料成本在2018-2020年各项成本支出中占比依次为35.3%、36.6%、37.9%。创始人彭心多次表示“不会降低原料成本”。此前有媒体报道，深圳本地基金投资人表示，奈雪的原材料成本占比超过35%确实让最初的投资人有些担忧，但和创始人聊过以及亲自体验产品之后，便理解了。“奈雪路演过程中，他们给我们带了奈雪的产品，让我们现场体验，产品确实在口感上、原料分量上都有明显优势。”

对于外界关注的奈雪“租金成本高”话题，招股书中显示此项成本（使用权资产折旧）2020年占比仅约11.5%。

奈雪的茶全年招股书

今年上半年，霸气玉油柑引爆新茶饮市场，再现了霸气杨梅、霸气橙子等奈雪经典产品成为茶饮行业爆品的热潮，显示出奈雪的茶具备较强的“爆品制造机”的研发能力。

在“爆品制造机”的研发能力之外，奈雪的茶也高度重视供应链和数字化能力。据公司提供的材料显示，奈雪的茶在供应链打造方面，为了保证原料供应的稳定性，已在多地投建了专属的茶园、果园和花园。以其经典产品霸气芝士草莓为例，为解决草莓作为季节性水果全年供应难题，公司在云南打造了专属的草莓园。目前奈雪的茶仍保持平均每周推出一款新品，这样的速度离不开稳定的供应链。

奈雪饮品畅销榜 来源：《一图看懂奈雪招股书》

奈雪另一长期投入当属数字化。2019年底，奈雪开始搭建会员体系，通过会员积分、商城、券包、电子心意卡、拼单等多项功能让整个会员体系形成闭环。截至最后可行日期，公司会员数近3500万，线上订单收入占比近七成，自营小程序（私域流量）订单迅猛增长。在前端，技术赋能门店运营，大幅提高了运营效率。奈雪的茶方表示，正是因为及早布局数字化，才使得公司在经历疫情冲击后能迅速回血。

奈雪会员情况 来源：《一图看懂奈雪招股书》

“当尝试一个新模型的时候，前期一定会有很多研发投入以及方向性尝试，一定会有短期的影响。但是经营任何品牌一定都是长期主义的，都是以顾客价值、顾客需求和持续创新为导向。”彭心曾多次强调“长期投入”的重要性。

彭心曾在人民网和央视访谈中说过“奈雪品牌不是靠营销来建立的，最终依赖的还是茶与茶文化，茶作为中国最具代表性的产品和文化之一，在中国经济日益融入国际化的时代背景下，茶行业有机会能够输出一个全球品牌。”

(责编：刘佳、吕骞)