人民网北京6月7日电 （栗翘楚）人民网财经今日从工信部获悉，为发挥区块链在产业变革中的重要作用，促进区块链和经济社会深度融合，加快推动区块链技术应用和产业发展，工信部、中央网信办发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确指出，到2025年，我国区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模；到2030年，我国区块链产业综合实力持续提升，产业规模进一步壮大。

工信部信息技术发展司相关负责人对《指导意见》进行解读时指出，当前，我国区块链技术应用和产业已经具备良好的发展基础，在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。区块链对我国经济社会发展的支撑作用初步显现。但同时，我国区块链也面临核心技术亟待突破、融合应用尚不成熟、产业生态有待完善、人才储备明显短缺等问题。“十四五”时期，随着全球数字化进程的深入推进，区块链产业竞争将更加激烈，出台《指导意见》，有助于进一步夯实我国区块链发展基础，加快技术应用规模化，建设具有世界先进水平的区块链产业生态体系，实现跨越发展。

《指导意见》还在深化行业应用方面提出具体举措。

该负责人表示，目前，区块链可供大规模商业推广的应用案例还存在不足。一方面，区块链技术尚未成熟，还在快速发展演进中；另一方面，区块链的特点决定了其适用特定的场景，需要与应用场景进一步深度融合。因此，急需结合区块链的技术特点，选择适合应用的领域，带动区块链技术加速成熟，推动技术产品迭代升级，形成促进产业发展的源泉。

对此，《指导意见》部署了两项重点任务，一是发挥区块链在优化业务流程、降低运营成本、建设可信体系等方面的作用，聚焦供应链管理、产品溯源、数据共享等实体经济领域，推动区块链融合应用，支撑行业数字化转型和产业高质量发展；二是推动区块链技术应用于政务服务、存证取证、智慧城市等公共服务领域，加快应用创新，支撑公共服务透明化、平等化、精准化。

此外，区块链在实体经济等领域发挥效应，需要与其他新一代信息技术相互融合，实现优势和功能互补。

该负责人介绍，当前区块链与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等融合发展尚处于早期阶段，融合应用效应有待进一步激活。《指导意见》提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等环节，培育新模式、新业态；建设基于区块链的大数据服务平台，促进数据合规有序的确权、共享和流通；利用云计算构建区块链应用开发、测试验证和运行维护环境；发展基于人工智能的智能合约等新技术，探索利用人工智能技术提升区块链运行效率和价值创造能力。

《指导意见》同时明确了保障措施，提出积极推进应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作六项保障措施，为地方主管部门提供工作手段和抓手。

该负责人表示，下一步，将调动各方积极性，围绕组织宣贯培训、建立工作机制、任务分解落实加快推动《指导意见》落实。

(责编：刘佳、吕骞)