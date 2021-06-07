人民网北京6月7日电 （孙阳）6月6日，由一汽红旗组织举办的红色之旅活动继续前行，在走过嘉兴、井冈山、于都、遵义、延安后，来到了第六站——河南郑州。据介绍，本次主题活动邀请当地多位车主，搭乘红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型来到郑州二七纪念塔等红色教育基地，缅怀革命先烈，传承红色精神。

红旗车主来到郑州二七纪念塔红色教育基地学习。受访者供图

郑州是中国重要的铁路枢纽，是中原地区的商贸中心，更是中国共产党领导工人运动的发源地之一。作为郑州市的地标性建筑物，二七纪念塔内陈列着许多“二七”大罢工的图片、文字资料和文物。

如今，位于城市中央的二七纪念塔巍然屹立，周边环境却已在改革开放和新时代发展的大潮推动下旧貌换新颜，环绕二七纪念塔的“二七商圈”，成为郑州最具经济贸易活力的区域之一，迎奥运、庆申遗、歌颂新时代……二七纪念塔正见证着郑州向现代化城市迈进的步伐。

多位参与活动的车主表示，来到红色教育基地参观学习，一起重温中国工人运动的历史，非常有教育意义，让大家更直观地感受到幸福生活的来之不易。

在郑州工作的阮先生表示，“很感谢红旗举办这样的学习教育活动，让我们上了一堂生动的爱国主义教育课。”90后的车主邱女士也表示，“虽然我在郑州工作生活了很多年，但还是第一次来到二七纪念塔。作为年轻人，通过这样的学习教育活动，能够更好地了解中国革命奋斗历史，也能让我们懂得珍惜今天的生活，激励年轻一代继续奋斗。”

据了解，“旗迹中国·尊享红色之旅”活动还将行至济南、石家庄等城市，通过各类活动传达品牌的理念和价值。

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