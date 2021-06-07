矫月

原标题：IDC MarketScape：云之家位居企业协作云市场领导者阵营

在国际权威研究机构IDC首次发布的《IDC Market Scape：中国企业团队协作云厂商评估，2021》（IDCCHC46800421，2021年5月）报告中，云之家在产品能力和战略两大评估指标上，均处领导者阵营。

此次报告对具有代表性的7家企业团队协作云产品提供商进行了深度研究，他们分别是（按照拼音字母顺序）：阿里云&钉钉、百度云&如流、华为&Welink、腾讯&企业微信、微软&Teams、云之家、字节跳动&飞书。围绕国内主要协作云服务商，通过市场表现、产品能力、生态建设、客户规模等多个维度的核心指标进行全面、客观的评估，为企业客户选择更加安全的协同云服务商提供了可靠的采购依据。

据IDC Market Scape报告介绍，云之家是金蝶在2011年推出的面向全平台和场景的企业协同办公产品，秉承了金蝶良好的企业级客户服务能力，聚焦于中大企业市场，凭借与ERP、HR、CRM等系统无缝集成的专业“平台+协同”一体化SaaS产品，及全场景、全流程的客户服务能力，成为中国企业团队协作云市场的主要企业级产品供应商之一。云之家的典型客户包括如中国兵装、碧桂园集团、万科集团、海尔集团、温氏集团、宁波银行、九州通集团等各行业头部企业。IDC Market Scape的评选结果，是对云之家产品创新能力与本土市场领导力的权威认证。

云之家CEO宋立超表示，云之家将继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，与生态伙伴合作共赢，助力客户夯实应对不确定性内外环境的组织基石，打造每个企业人心中的云之家。（记者/矫月）

(责编：赵超、吕骞)