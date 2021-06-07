81.9万座5G基站，占全球总数的70%以上；3.1亿5G终端连接数，占全球比例超过80%；5G在工业领域和经济社会各领域的应用示范项目超1万多个……数字的背后折射出中国5G发展之迅猛，已领跑世界成为当之无愧的5G先锋。

如今，距离5G牌照发放仅过了两年时间，5G的“身影”便已遍布全国，成为构建数字社会的新基石。聚焦中国西南地区，一场跨越产业的5G技术变革正在上演，中国移动重庆公司（以下简称“重庆移动”）不断加快5G网络建设，全面实施“5G+”计划，努力打造重庆市“智造重镇”。

建设高质量5G精品网 唱响成渝“双城记”

众多智能化应用的落地，离不开一张高速、安全、泛在的5G网络。为了拉起一张优质的5G精品网，重庆移动不断加快5G基站建设，截至到目前，已累计建成5G基站近2万个，实现了主城区域、区县重要城区的连续覆盖以及重点乡镇中心区域的有效覆盖。

有了优质5G精品网作为支撑，重庆移动参与打造了全国首个以智能化为主题的公园—重庆礼嘉智慧公园。整个园区融入了5G、AI、VR等众多黑科技，山城百姓可以尽情体验5G自行车竞速、VR虚拟驾驶、VR足球、机器人手磨咖啡等应用场景，深度感知5G带给个人生活的巨变。

随着《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的提出，成渝成为继京津冀、长三角、粤港澳后，第四个具有全局性、战略性的国家级城市群。为了充分落实国家区域协调发展战略，重庆移动积极联合四川移动加快建设“信息高速”，共建5G核心网为成渝地区双城经济圈建设注入强劲动力，支撑更多行业应用落地实施，发力“新基建”。

据悉，双方不断构建“专网+平台+应用+终端”一体化能力，实现5G精品网络+政企品质专网的融合发展。根据记者了解，2020年12月，重庆移动发布了新一代OTN智臻政企专网，该专网可通达全国31个省161个核心城市，以及包括伦敦、纽约、东京在内的7个国际核心节点，是全球覆盖范围最广、覆盖层级最深的全光网络，可为成渝地区各行业客户提供高品质专网服务。

打造5G行业应用“样板房” 助推经济社会高质量发展

5G是一场社会数字化转型的马拉松，为了推动重庆市走向“智”造时代，重庆移动全面实施“5G+”战略，推进5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等紧密融合，在15个细分行业109个场景开展了多项5G应用实践。

国内首个5G网联无人机管理运营平台，便是重庆移动联合中国移动（成都）产业研究院所打造的。根据工作人员介绍，依托5G核心网络以及大数据、AI智能信息处理，可以实现“一站式”无人机管控、运营和应用服务。目前，该平台已经成功应用于5G+智慧农业、5G+智慧城市管理等领域，大幅提升作业效率，加快产业转型升级。

因此，当记者走进5G+智慧农业示范基地时发现，通过远程精准自动化操控，无人机可以在预设飞行航线下自主作业，大大减少了传统无人机植保作业时对飞手作业经验的依赖，有效解决农业生产人力劳动强度大、劳动力不足等问题。

不仅如此，重庆移动还利用5G网络和物联网技术，创新打造“云、网、端”一体化的智能农机管理系统，实现农机网联化、信息化、智能化。当普通农机装上了“智慧大脑”，便可以实现作业路线自动规划、高清定位自动驾驶，避免对行重播和漏播，提高土地利用率和作业效率，为农业现代化赋能，助推乡村振兴。

5G+智慧农业，是重庆移动践行“5G+”计划过程中最为浓墨重彩的一笔。根据记者了解，重庆移动已打造了包括5G网联无人机植保、农机5G自动化驾驶改造、农业态势大数据分析、5G+智慧养殖、5G+智慧种植等19个智慧农业标杆示范项目，为中国农业发展写下了最具有互鉴意义的教案。

除此之外，“5G+北斗”技术赋能智慧交通，也是重庆移动5G应用中为人所称赞的一次实践。人们总是戏谑重庆是个8D魔幻之都，是一个让导航失灵的城市。为了解决复杂的交通网络带给公众的不便，重庆移动与中国移动上海研究院等单位联合开发了“5G+北斗”精准导航系统，成功填补国内地下隧道无北斗GPS卫星导航的技术空白，为地下环道提供全天候、亚米级的高精度定位服务，切实解决地下环道的导航难题，让市民出行更便利、更智能。

5G作为新基建领头羊，已经成为助推新旧动能转换、促进经济高质量发展得而强力引擎。重庆移动作为当地主导运营商，不断发挥5G网络建设主导者、5G融入百业推动者、5G服务大众先行者作用，推动重庆打造“智造重镇”，建设“智慧名城”，成为重庆市经济社会高质量的新引擎。

(责编：赵超、吕骞)