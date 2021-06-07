华为应用市场AppGallery Connect研习社 简称AGC研习社 正式上线《华为游戏中心》系列培训课程 课程内容聚焦游戏开发者关心的热点话题 包括如何上架游戏 如何高效触达用户等 均可在课程中找到答案。

华为游戏中心 为2亿+玩家提供简单、轻松、快乐的游戏体验

华为游戏中心是华为终端的官方游戏下载平台 为游戏开发者提供一站式的接入服务。通过强大的分发能力、精细化的营销能力为您吸引高留存、高活跃用户 助力您的游戏产品快速成长并获得商业成功。截至2020年底 华为游戏中心全球月活用户超过2.1亿 全球在架游戏共26178款 2020年全年举办活动9348场 游戏社区月活用户数超过4500万。

华为游戏中心拥有强大的分发能力 通过自动化推荐算法 有效触达全球170多个国家/地区的华为终端用户与高质量玩家。其次 还提供对安装包进行人工复检审核的服务 以便游戏快速上架。同时 平台还拥有便捷的开发者服务 为开发者提供帐号接入、支付、浮标、A/B测试、数据分析等能力 提升分发与运营效率。此外 平台还拥有优质的联运能力和专业手游运营团队 提供新游评测、首发预热、有奖下载、数据调优等全生命周期服务。以上内容均可在AGC研习社《华为游戏中心》课程中学习到。

快速了解开发者服务 掌握分发运营技巧

本次系列课程内容为游戏开发者详细介绍了游戏中心的服务优势、合作模式与激励政策。课程首先解答了在接入预约、测试、首发的一些常见问题。比如游戏预约除了介绍如何提升预约量的策略 还分享了一些注意事项 例如开发者修改游戏首发时间达3次及以上的 将会影响游戏在“新游预约”栏目中的排序。因此 如游戏首发时间有变动 开发者应及时调整预约申请中的“首发精确时间”。而游戏内测可提前验证游戏对华为手机的适配情况 获取游戏数据 是游戏调优的关键环节 也是华为游戏中心确定游戏评级与首发推广资源分配的重要参考依据。经过内测取得不错评级的游戏 在华为游戏中心首发时将有机会获得游戏中心开屏、超级大卡、banner、精品首发等不同的资源加持。

聚合内容连接用户 驱动游戏分发

课程分享了华为游戏中心从“分发驱动”向“内容驱动”的社区化转型之路 为更多优质的游戏提供了更多的展示窗口。

为进一步拉近游戏开发者与玩家的距离 汇集更多趣味相投的游戏爱好者 从而提升游戏的曝光与活跃度 游戏中心相继推出了「游戏情报局」「上分之路」、「游风尚」、「哔哔叨」等多个原创栏目。它们从新游资讯、行业解析、游戏测评、同人创作、小众游戏推介、主创人访谈等多方面 深入探索游戏背后的精彩 加强玩家对于游戏的情感联接。

此外 课程内容还讲解了快游戏、游戏出海、合作与激励模式等内容 在各个环节助力游戏开发者获量增长 实现商业成功。

AppGallery Connect研习社 赋能应用创新 助力商业成功

除了新的游戏课程 AGC研习社的其它课程也同样值得关注。针对移动应用在创意、开发、分发、运营、分析不同的环节 AGC研习社也推出高效开发、运营增长、全球本地化、商业精英等系列课程 帮助开发者实现高效开发 精细化运营 加速商业成功。

(责编：赵超、吕骞)