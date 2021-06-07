原标题：Temenos与华为签署技术伙伴合作协议

6月3日，在华为智慧金融峰会2021期间,华为与全球领先的银行软件解决方案提供商Temenos签署技术伙伴合作协议,旨在构建和提供更高效、更安全的云原生数字银行解决方案,助力银行数字化转型。Temenos成为首家在华为公有云上适配的核心银行软件提供商。

Temenos与华为签署技术伙伴合作协议

根据合作协议,双方将在银行软件领域建立合作关系,既结合了华为广泛的云服务、实施和集成优势,又结合了Temenos业界领先银行软件优势,合作包括销售、营销、实施和培训等,涵盖亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲和中东区域。

Temenos和华为将共同帮助各种规模的银行更快地实施系统上线,开辟新的商业模式,实现行业领先的成本/收入比。金融机构将能够在华为云上实现核心银行系统的现代化,并在云上拥有业务的弹性可扩展,降低成本,提升运营效率。双方此前已有良好的合作基础,并在亚太地区拥有许多共同客户与成功项目。Temenos和华为合作前景广阔,双方将一起联合产品推向市场(GTM),协同营销和销售。

全球来看,Temenos和华为在全球金融服务市场有着广泛的影响力。依靠云原生、API等优先技术,Temenos服务全球3000多家银行和金融机构,满足12亿人的银行需求。华为服务全球2000多家金融机构,其中包括全球100强银行中的47家。

在新冠疫情期间,银行对基于云模型的需求不断增长,需要更具弹性和敏捷的技术能力。云已经成为数字优先银行的既定软件部署方法,这些银行需要以最低的IT基础架构成本快速启动。大型银行越来越多地转向云,以逐步实现系统现代化,降低IT复杂性,并提高产品推向市场速度。

Temenos战略增长总裁、执行委员会成员Philip Barnett先生表示:“我们很高兴能扩大我们在云领域的领先地位,并成为第一家认证华为云的全球性核心系统供应商。此次与华为的合作战略,将不仅加速我们在中国区域的市场业务发展,同时也将覆盖到中东、东部、非洲、欧洲和拉丁美洲的银行客户,特别是数字优先银行以及需要核心系统现代化的大型银行。我们可以一起帮助各种规模的银行加快上云,实现核心银行系统现代化。基于华为云,我们的API优先、云原生核心银行解决方案,将为银行提供灵活性、敏捷性和弹性,并加快产品推向市场时间。经过华为云的认证则表明,我们的银行平台与云平台无关,使银行能够推行多云战略,并使银行选择多家云厂商的平台,使其拥有最高级别的双活弹性方案。”

华为公司企业BG常务副总裁、全球伙伴发展与销售部总裁马悦表示:“华为愿意继续加强与Temenos等行业领先的解决方案能力型合作伙伴的合作,数字生态体系是所有参与者共同创造和分享价值的地方,加强你中有我、我中有你的战略合作,我们可以共同为客户解决问题创造价值,把蛋糕做大,并为金融行业打开新的增长空间。”

华为向金融机构提供基础架构升级、敏捷创新升级、数据智能升级、普惠服务升级和产业金融升级,加速数字化转型,实现智能升级。截至2020年底,华为已服务全球60多个国家和地区的2,000多个金融客户,包括全球Top100银行中的47家。

华为全球金融峰会是由华为主办、聚焦金融行业的全球性ICT盛会,始创于2013年,与会嘉宾均是金融行业机构的业界精英。华为智慧金融峰会2021于6月3日—4日在上海举办,以“数智金融,升级有道,共创行业新价值”为主题,本次大会从战略、商业、技术、生态四个维度,探讨如何共同加速迈入智慧新金融,共创行业新价值。

(责编：赵超、吕骞)