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种地，不妨合理利用算法（微经济）

杨文明
2021年06月08日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　企业借鉴算法，能够找到最适合的种植区域；地方政府合理利用算法，有利于挖掘农业产业的比较优势，实现精准发展

　　

　　深圳投资者赖赣峰，来到滇西小县城弥渡已有两年多。用他的话说，“电脑一算，最适合的就是云南。”

　　他的企业近些年转型农业，聚焦樱桃番茄产业。“地处北回归线附近，又是高原，云南是樱桃番茄的适宜产区。”赖赣峰说，靠着几十年的技术积淀，樱桃番茄产业选址已有一套成熟的算法模型，只要获取相关备选地址的海拔、光照、温度等基础数据，就能确定最适宜产区。

　　海拔1500米以上，年光照时长超过2200小时，夏季温度不超过30摄氏度、昼夜温差大……含糊的“最适宜”，到了赖赣峰这里都被数据化了，一套算法计算下来，几个备选地址有了排序。

　　虽然有个县多次争取，但当地冬季温度偏低、算法排序靠后，没被选中。“倒不是那里种不了，而是投入更高、产出更低。”赖赣峰解释，番茄种植的光照和温度，技术上都可以解决，但耗能会增加生产成本。

　　实际上，不仅选址，在产业选择、作物种植上，企业都已经用上了算法——浇多少水、用多少肥，通过智慧云平台在线上就实现了对每个温室的精准管理，用不到行业1/3的成本，收获了传统种植5倍以上的产量。

　　算法，让以往一些不太好量化的适宜条件更具体明确。虽然温室、无土栽培等农业技术让人们在寒冬腊月里也能种菜，但天然适宜的温度、光照有助于农业企业降低能耗支出、提高产出。借助算法，地方政府也能进一步挖掘农业产业的比较优势，实现精准发展产业。不管是企业还是地方政府，不妨主动合理利用算法。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月08日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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