本报成都6月7日电 （记者宋豪新）7日，四川成都文物考古研究院公布新津宝墩遗址最新考古成果——考古人员在2020—2021年度的考古发掘中，发现了成都平原最早的水稻田，为人们了解成都平原史前水稻种植提供了珍贵信息。

位于成都市新津区的宝墩古城遗址是我国长江上游地区的一处史前城址，也是成都平原稻作文明发源地。成都文物考古研究院宝墩工作站副站长唐淼介绍，宝墩遗址本年度田野考古发掘工作的发掘面积1000平方米，共清理灰坑68个、灰沟8条、墓葬5座，垫面遗迹1处、护坡遗迹1处，出土数以万计宝墩时期陶片及几十件石器，发现宝墩时期作为建筑构件使用的碳化竹片，同时发现宝墩时期疑似水稻田遗迹。

此前通过植物考古，宝墩遗址发现了4500年前的碳化水稻、黍、粟及其他植物遗存，通过不同遗迹水稻、黍、粟出土比例分析，确认了宝墩时期先民农业经济结构以稻谷为主、兼种粟和黍，同时采集野豌豆、薏苡属等植物作为补充。

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 12 版）

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