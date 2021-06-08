本报记者 李 婕

日前，在山东省东营市东营区科瑞高端石油装备产业园内，科瑞油气产品线装配工人在赶制海外订单产品。

刘智峰摄（人民视觉）

六月六日，在安徽省亳州市谯城区古城镇田杰玩具厂，工人在赶制宠物玩具产品出口订单。该企业产品主要销往美国、欧洲等海外市场。

张延林摄（人民视觉）

同比增长28.2%，即使与疫情前的2019年同期相比，增速也超过20%。6月7日，海关总署公布前5月进出口数据。数据显示，我国外贸月度进出口已保持了一年的正增长，对外贸易的持续向好、表现亮眼，充分体现了中国广阔的市场潜力和稳固的供给能力。

月度进出口连续一年正增长

据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。

其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%，比2019年同期增长23.6%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%，比2019年同期增长19.2%；贸易顺差1.32万亿元，同比增加56.2%。

5月当月，我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%，比2019年同期增长20.8%。其中，出口1.72万亿元，同比增长18.1%；进口1.42万亿元，同比增长39.5%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，从去年6月份至今，我国外贸月度进出口已保持了整一年的正增长。即使与疫情前2019年同期相比，今年前5个月的进出口增速也超过了20%。“我国对外贸易的持续向好、表现亮眼，充分体现了我国广阔的市场潜力和稳固的供给能力。”

“前5个月进出口表现总体不错，实现了近年来少有的增长。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明对本报记者表示，这得益于中国抗击疫情取得积极成效，复工复产有力，同时外部需求回升拉动了出口，也得益于一系列稳外贸措施实施见效。

联合国贸易和发展会议近期发布的全球贸易季度更新报告显示，得益于中国等东亚经济体出口表现良好，今年一季度全球贸易强劲复苏，商品和服务贸易总额同比增长约10%，环比增长约4%，略高于疫情前水平。

民营企业进出口占比达47.6%

进出口总量增长的同时，继续呈现结构改善等亮点。

看贸易方式，一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口9.12万亿元，同比（下同）增长32%，占我国外贸总值的61.8%，比去年同期提升1.8个百分点。此外，我国以保税物流方式进出口1.79万亿元，增长29.9%。其中，出口6252.6亿元，增长37.6%；进口1.16万亿元，增长26.1%。

看进出口国别，对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前5个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值2.19万亿元，增长29.2%，占我国外贸总值的14.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.36万亿元，增长27.4%。

看企业类型，民营企业进出口增长、比重提升。前5个月，民营进出口7.02万亿元，增长38.1%，高出外贸整体增速9.9个百分点，占我外贸总值的47.6%，比去年同期提升3.4个百分点。其中，出口4.53万亿元，增长39.4%，占出口总值的56.3%；进口2.49万亿元，增长35.8%，占进口总值的37.1%。

白明认为，疫情发生以来，民营企业反应灵活等优势进一步凸显。从疫情初期快速生产抗疫用品到后来迅速调整生产产品，只要市场有需求企业就立马跟上。尤其是从事外贸的民营企业中中小企业多，“船小好调头”，而且出口的产品中许多是必需品，需求旺盛。在政策、市场等共同作用下，民营企业为外贸平稳发展作出了积极贡献。

外贸走势有望进一步趋稳

具体来看出口，机电产品和劳动密集型产品出口增势可观。

前5个月，我国出口机电产品4.78万亿元，增长31.9%，占出口总值的59.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件6122亿元，增长20.4%；手机3548.7亿元，增长28.8%；汽车（包括底盘）表现尤其抢眼，出口756.7亿元，增长95.8%。同期，出口劳动密集型产品1.42万亿元，增长22.4%，占17.6%。

专家表示，多行业出口的增长表明我国是国际产业链、供应链中的重要一环。以汽车产业来说，中国是汽车生产大国，汽车需求旺盛，近年来汽车行业不断扩大开放，也带动了整车及零部件的进出口贸易。

下一步，外贸形势怎么看？

值得注意的是，5月当月进出口总值环比下降0.4%。国家统计局近日发布的中国采购经理指数也显示，5月新出口订单指数为48.3%，回落至临界点以下，反映出国外订单较上月减少。

在白明看来，5月进出口值环比下降，受到多方面因素的影响，包括原材料价格上涨，要素成本上升；国际物流不畅，不少企业反映集装箱“一箱难求”等。这也说明外贸运行仍然面临挑战。

“综合来看，今年外贸走势有望进一步趋稳。”白明认为，未来保持外贸稳定增长有利好条件，不过也要密切关注国内外形势，稳外贸仍需应对疫情变化、物流运输等不确定性挑战。

(责编：袁勃、牛镛)