张晔

原标题：世界首台加压竖向掘进机刷新单桩钻孔国内纪录

近日，从三川风电莆田平海湾海上风电场F区传来捷报：中交天和研制的世界首台加压钻进式竖向掘进机，仅用26天就完成了国内海上最大直径嵌岩单桩钻孔，刷新了Ⅲ型单桩钻孔纪录。

该海上风电项目位于福建省莆田市秀屿区海域，共有19台7兆瓦海上风机。风电场中心距离南日岛岸线1.5千米，距离大陆岸线16千米，水深达15米。这一海域还会遭受台风袭击，平均每年台风达4—5次，最大风力12级以上。

为了让这些庞然大物站得更稳，科研人员设计了深度达25.4米的钻孔，相当于9层楼高。机桩打入海底岩层后，在弱风化硬岩嵌岩的深度达18.4米，成孔直径达7米，是国内海上最大直径嵌岩单桩钻孔。

随着国家对绿色清洁能源开发的重视，海上风电建设项目日趋增多，对高效、大直径风电桩孔嵌岩钻孔设备的需求大增。中交天和加压钻进式竖向掘进机取得了多项技术突破，解决了大直径嵌岩钻孔装备施工中因破岩能力弱，排渣不及时导致的综合效率低的问题。

据介绍，该装备最大提升力900吨，钻孔最大直径可达10.4米（国内外主流装备钻孔直径4.7—6米），并采用智能化钻进控制系统使设备操作便捷性，实现钻进施工一键启动。其超大扭矩驱动系统可以为快速掘进提供动力支持，在全风化、中风化岩层中，该装备的钻进速度达到20—40毫米/分钟，微风化、弱风化岩层钻进速度可达10毫米/分钟，综合能力及钻进速度均领先于目前国内外传统装备。

(责编：赵超、吕骞)