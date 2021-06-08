王祝华 陈 曦

原标题：身陷“价格战”泥潭 激光设备行业亟须“破圈”

“国内激光设备市场较为混乱，品质良莠不齐，价格相差很大。”“大部分在打价格战。”

在6月3日—6日举行的第十七届中国（天津）国际装备制造业博览会（以下简称天津工博会）上，来自国内外的激光企业纷纷“亮剑”，展示新品、展现实力。与此同时，多位国内大型企业代表向记者透露，从技术创新到产业链全局，激光设备行业亟须“破圈”。

困境之下 出路何方？

激光因具有高能密度、高单色性、高方向性和高相干性等四大特点，特别适用于材料加工，其加工效率高、速度快、质量好的优点在工业制造领域获得了广泛应用，特别是在汽车、造船、钢铁、空天等领域中，激光加工已成为先进制造的关键技术。

“行业需要再突破。”天津大族智能装备有限公司总经理王小华对科技日报记者说。此次参加天津工博会，大族激光智能装备集团展示了具有完全自主知识产权激光制造三大核心部件——激光器、激光头、数控系统。

“在激光技术与应用方面，我国许多关键技术和核心元器件对国外厂商还存在依赖性，严重制约国内厂家的进一步发展。”王小华说，目前国内仅有大族激光一家企业具备激光三大核心技术，远远不能满足市场需求。国内激光加工产业还处于核心技术受制于人、生产成本高于国际水平、激光加工市场难以全面铺开的局面。

“当前激光加工设备野蛮生长的势头不可持续。行业利润率不断被压缩，未来几年内行业洗牌在所难免。”王小华认为，由于国内掌握核心技术的企业较少，低端化、同质化竞争明显。

为应对市场竞争和行业洗牌，作为激光设备龙头企业之一的大族激光有何高招？王小华介绍，大族激光瞄准关键核心技术、拓宽产品链条两个方向，打造多台激光切割机同步的智能化的生产线解决方案，积极朝着工业互联网智能制造方向发展。

下一个“风口”在哪里？

激光切割、激光打标和激光焊接并称激光加工技术的三驾马车，是激光在工业领域较为成熟和广泛的应用。

“新能源材料推陈出新，对加工技术提出了上高精密性能要求，需要激光切割机在硬件和软件上的完美配合。”深圳迪能激光科技有限公司副CEO颜春英认为，从硬件方面看，万瓦特高功率级别激光器已是趋势，更是现实。此外，未来新能源材料高精密激光切割机的突破点，更多的是在系统软件的优化升级上，如何能智能化的套料和精密化的加工，是激光行业发展的要义。

多位行业内人士告诉记者，由于一级市场的不理性投资和市场竞争的不充分，2021年许多激光生产环节产品会薄利销售，同时，这也会导致越来越多的企业进入亏损状态。这让业界倍感“焦虑”。

“我们希望这个行业在有序引导的基础上得到充分的市场竞争。”王小华说，“竞争的最后就是比拼谁有核心技术。没有核心技术，性价比再高也大而不强。”

颜春英分析道，国内激光器厂商应在纵向上继续深化“器件先行”的策略方针，坚持垂直整合一体化进程，不断升级核心器件的技术指标和加大系统匹配程度，提升光电转换效率、光束质量、品质稳定性，创新产品和服务、寻求最优市场方案。在横向上，激光器厂商应大胆尝试驱动构建流畅的产业协同生态，加快打通上中下游器件、激光器、激光设备及配套产业链，建立激光生态圈层，开放资源合作，共同面对“新基建”带来的前景广阔但充满不确定性的市场。

如何提升国内激光产业链、创新链整体水平？颜春英认为，超快激光是非常值得关注的点。超快激光上游主要包括激光材料及配套元器件，下游则以工业微加工、科研应用、精准医疗、航空航天、增材制造等领域应用为主。超快激光产业链各个环节是紧紧联系在一起的。从上游突破，必定会推动中、下游行业的发展，中、下游的发展又会反向催促中、上游的优化。

(责编：赵超、吕骞)