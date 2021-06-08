人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

前五月进出口总值同比增长28.2%——

我国外贸延续稳健发展势头

顾阳
2021年06月08日08:00 | 来源：经济日报
小字号
原标题：我国外贸延续稳健发展势头

　　海关总署发布的数据显示，今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%，延续稳健势头。其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%，比2019年同期增长23.6%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%，比2019年同期增长19.2%；贸易顺差1.32万亿元，同比增加56.2%。

　　5月当月，我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%，环比下降0.4%，比2019年同期增长20.8%。

　　从贸易方式看，一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口9.12万亿元，同比（下同）增长32%，占我外贸总值的61.8%，比去年同期提升1.8个百分点。

　　从贸易伙伴看，我对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，贸易总值2.19万亿元，增长29.2%，占我外贸总值的14.8%。欧盟、美国、日本分别为我国第二、第三和第四大贸易伙伴。其中，中美贸易总值为1.82万亿元，增长41.3%，占12.3%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.36万亿元，增长27.4%。其中，出口2.46万亿元，增长29.6%；进口1.9万亿元，增长24.7%。

　　从贸易主体看，民营企业进出口增长、比重提升。前5个月，民营进出口7.02万亿元，增长38.1%，占我外贸总值的47.6%，比去年同期提升3.4个百分点。

　　从贸易结构看，机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前5个月，我国出口机电产品4.78万亿元，增长31.9%，占出口总值的59.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车（包括底盘）等均保持高速增长。除纺织品同比下滑10.3%外，服装及衣着附件、塑料制品等劳动密集型产品出口均实现快速增长。

　　前5个月，铁矿砂、原油和大豆等商品进口量价齐升，天然气进口量增价跌。据悉，进口机电产品2.87万亿元，增长21.8%。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部