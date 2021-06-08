顾阳

原标题：我国外贸延续稳健发展势头

海关总署发布的数据显示，今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%，延续稳健势头。其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%，比2019年同期增长23.6%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%，比2019年同期增长19.2%；贸易顺差1.32万亿元，同比增加56.2%。

5月当月，我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%，环比下降0.4%，比2019年同期增长20.8%。

从贸易方式看，一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口9.12万亿元，同比（下同）增长32%，占我外贸总值的61.8%，比去年同期提升1.8个百分点。

从贸易伙伴看，我对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，贸易总值2.19万亿元，增长29.2%，占我外贸总值的14.8%。欧盟、美国、日本分别为我国第二、第三和第四大贸易伙伴。其中，中美贸易总值为1.82万亿元，增长41.3%，占12.3%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.36万亿元，增长27.4%。其中，出口2.46万亿元，增长29.6%；进口1.9万亿元，增长24.7%。

从贸易主体看，民营企业进出口增长、比重提升。前5个月，民营进出口7.02万亿元，增长38.1%，占我外贸总值的47.6%，比去年同期提升3.4个百分点。

从贸易结构看，机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前5个月，我国出口机电产品4.78万亿元，增长31.9%，占出口总值的59.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车（包括底盘）等均保持高速增长。除纺织品同比下滑10.3%外，服装及衣着附件、塑料制品等劳动密集型产品出口均实现快速增长。

前5个月，铁矿砂、原油和大豆等商品进口量价齐升，天然气进口量增价跌。据悉，进口机电产品2.87万亿元，增长21.8%。

(责编：赵超、吕骞)